বুধবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৬, ১২:১৭ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
উল্লাপাড়ায় ছাগল গাছ খাওয়াকে কেন্দ্র করে বসতবাড়িতে হামলা-ভাঙচুর: নারীসহ আহত ৩ বাগদান ভাঙার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ফের একসঙ্গে পৃথ্বী শ-আকৃতি দেশের বাজারে আজকের স্বর্ণের দাম স্ত্রী-ছেলেসহ কাদের মির্জার বিরুদ্ধে দুদকের তিন মামলা প্রথম ধাপে ৮শ’ ইউপিতে ভোট, প্রভাব বিস্তার ও বিশৃঙ্খলায় তাৎক্ষণিক শাস্তির বিধান ঢাকা থেকে সৌদিগামী ৮৬টি ফ্লাইট বাতিল, অনিশ্চয়তায় ১৩ হাজার ৪৯০ যাত্রী ১০ বছরের সাজা থেকে খালাস চেয়ে হাসানুল হক ইনুর আপিল ৫ বছরে দেশে চিনির ব্যবহার কমেছে প্রায় ৩৩ শতাংশ পিছিয়ে পড়েও গালাতাসারাইকে উড়িয়ে দিল বার্সেলোনা অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প এখন গলার কাঁটা
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ রাজশাহী, সর্বশেষ

উল্লাপাড়ায় ছাগল গাছ খাওয়াকে কেন্দ্র করে বসতবাড়িতে হামলা-ভাঙচুর: নারীসহ আহত ৩

উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি: / ৩৬ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ১৪ অক্টোবর, ২০২৬

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় ছাগল গাছ খাওয়াকে কেন্দ্র করে পূর্ববিরোধের জেরে এক বসতবাড়িতে হামলা, ভাঙচুর, নারী নির্যাতন ও মারধরের ঘটনা ঘটেছে। এতে নারীসহ একই পরিবারের ৩ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় উল্লাপাড়া মডেল থানায় ৭ জন ও অজ্ঞাতনামা আরও ৩-৪ জনকে আসামি করে মামলা করা হয়েছে।

মামলা সূত্রে জানা যায়, গত ১১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখ সকাল আনুমানিক ১১:০০ ঘটিকার সময় উল্লাপাড়া উপজেলার বাখুয়া এলাকায় এ হামলার ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্য মো. ইলিয়াস কাওছার বাদী হয়ে উল্লাপাড়া মডেল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে তা নিয়মিত মামলা হিসেবে রেকর্ড করা হয়।

মামলা নম্বর: ১৬ জিআর নম্বর: ২৩-০৫ (উল্লা:) মামলার অভিযোগপত্র থেকে জানা যায়, গত ১১/১০/২০২৬ তারিখে বাদী মো. ইলিয়াস কাওছারদের একটি ছাগল আসামীদের জমিতে গেলে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে বাদীর পরিবারের সদস্যদের গালাগালী ও হুমকি-ধামকি দেয়। পরবর্তীতে একই দিন সকাল ১১:০০ ঘটিকার সময় পূর্বপরিকল্পিতভাবে আসামীরা সংঘবদ্ধ হয়ে লোহার রড, ছুরি, লাঠি ও বাটামসহ দেশীয় অস্ত্রে নিয়ে ইলিয়াস কাওছারের বসতবাড়িতে প্রবেশ করে।

হামলাকারীরা ধারালো ছুরি দিয়ে মোছাঃ শিরিনা খাতুন কে হত্যার উদ্দেশ্যে মাথায় কোপ মেরে রক্তাত্ত গুরুতর জখম করে। মোঃ সোহাগ ইকবাল এর মাথায় কোপ দিয়ে রক্তাক্ত জখম করে। মো. ইলিয়াস কাওছাদের মাথায় আঘাত করে জখম করে এবং অন্যান্য আসামীরা লাঠি, বাটাম ও রড দিয়ে এলোপাতাড়ি মারধর করে।

এ সময় বাদীর বোন মোছাঃ সোনিয়া খাতুন এগিয়ে গেলে আসামীরা তাকেও এলোপাতাড়ি মারধর করে এবং বাদীর মা ও বোনের পরনের কাপড় টেনে হেঁচড়ে শ্লীলতাহাতার চেষ্টা করে। এবং প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে স্থান ত্যাগ করে। ঘটনার পর স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় গুরুতর আহত আবস্থায় মোছাঃ শিরিনা খাতুন, মোঃ সোহাগ ইকবাল ও মো. ইলিয়াস কাওছারকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য উল্লাপাড়া ৩০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল কাওয়াকে ভর্তি করে।

পরবর্তী অবস্থা অবনতি হলে, কর্তব্যরত চিকিৎসক রাবেয়া বিনতে আক্তার (মেডিকেল অফিসার) উন্নত চিকিৎসার জন্য সিরাজগঞ্জ সদর হাসপাতালে রেফাট করতে বলেন । বর্তমানে তারা সিরাজগঞ্জ (২৫০) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত আনোয়ার ও আলামিনের সাথে মুঠো ফোনে যোগাযোগ করা হলে, তারা বলেন ইলিয়াস কাওছার আমাদের কাছে টাকা দাবি করেন।

এ বিষয়ে উল্লাপাড়া মডেল থানা উপপরিদর্শক মোঃ আঃ হালিম বলেন, অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা নেওয়া হয়েছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে জড়িত আসামীদের গ্রেপ্তারে প্রক্রিয়া চলছে।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

ভুয়া মেজর পরিচয়ে মোবাইল ছিনতাইকালে চোর আটক

পল্লবীতে ফ্যামিলি কার্ডের তথ্য সংগ্রহ শুরু, কার্যক্রম উদ্বোধন করলেন প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক

শেরপুরে ১ হাজার ফলজ ও বনজ গাছের চারা রোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

শেরপুরে গ্যাস ট্যাবলেট খেয়ে যুবকের আত্মহত্যা

সৌদি আরবে হামলা: ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত বিমানের রিয়াদ-দাম্মাম ফ্লাইট স্থগিত

মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে প্রতিমার স্বর্ণ চুরি, দম্পতি গ্রেফতার

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

প্রিজনভ্যান থেকে পালানো ‘পিচ্চি রাজার’ সন্ধান চেয়ে সংবাদ সম্মেলনে স্ত্রী

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2026 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech