বাগদান ভাঙার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ফের একসঙ্গে পৃথ্বী শ-আকৃতি

বাগদান ভাঙার ঘোষণা দেওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ফের একসঙ্গে পথ চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটার পৃথ্বী শ ও অভিনেত্রী আকৃতি আগরওয়াল। সম্পর্কের টানাপোড়েন কাটিয়ে নতুন করে শুরু করতে চান তাঁরা। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক বিবৃতিতে নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে অবস্থান পরিষ্কার করেছেন আকৃতি।
চলতি বছরের মার্চে বাগদান সেরেছিলেন পৃথ্বী ও আকৃতি। তবে সেপ্টেম্বরে সেই সম্পর্ক থেকে সরে আসার কথা জানিয়েছিলেন অভিনেত্রী। তাঁদের বিচ্ছেদের খবরে আলোচনার সৃষ্টি হলেও এবার আকৃতির নতুন ঘোষণায় সামনে এসেছে সম্পর্ক জোড়া লাগানোর খবর।
গত ১৩ অক্টোবর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘আ পার্সোনাল ক্ল্যারিফিকেশন’ শিরোনামে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন আকৃতি। সেখানে তিনি জানান, কাছের কিছু মানুষের মতামত তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করেছিল। সেই প্রভাবেই তাড়াহুড়ো করে বাগদান ভাঙার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি।
আকৃতির ভাষ্য, সম্পর্ক নিয়ে যাঁদের মতামতকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তাঁরা নিজেদের তাঁদের দুজনের চেয়েও বেশি জানেন বলে মনে করতেন। এতে তিনি ভুল পথে পরিচালিত হয়েছিলেন বলে মনে করছেন অভিনেত্রী।
বিবৃতিতে আকৃতি বলেন, ‘বাগদান ভেঙে দেওয়ার সময় আমি আমার কাছের কিছু মানুষের মতামতকে আমাদের সম্পর্ক সম্পর্কে আমার ধারণাকে প্রভাবিত করতে দিয়েছিলাম। তাঁদের মনে হয়েছিল, তাঁরা আমাদের সম্পর্কের বিষয়ে আমাদের চেয়েও বেশি জানেন। আমার মনে হয়, আমি ভুল পথে চালিত হয়েছিলাম। আমাদের মধ্যে যে সৎ ও খোলামেলা কথোপকথন হওয়া উচিত ছিল, তা না করেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম।’
তবে এবার নিজেদের মধ্যে খোলামেলা আলোচনা করে সম্পর্ককে আরেকটি সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। আকৃতির বক্তব্য অনুযায়ী, আগের ভুল বোঝাবুঝি কাটিয়ে দুজনের মধ্যে বোঝাপড়া তৈরি হওয়ায় নতুন করে একসঙ্গে পথ চলতে চাইছেন তাঁরা।
আকৃতির সেই বিবৃতি নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতেও শেয়ার করেছেন পৃথ্বী শ। তাঁর এই পদক্ষেপেও স্পষ্ট হয়েছে, সম্পর্ক নতুন করে শুরু করার সিদ্ধান্তে দুজনেরই সম্মতি রয়েছে।
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