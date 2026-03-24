সোমবার, ০৫ অক্টোবর ২০২৬, ১২:৪৬ পূর্বাহ্ন
সর্বশেষ
এডিবি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রাজশাহীর উন্নয়ন নিয়ে আরডিএ চেয়ারম্যানের আলোচনা বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় রাজশাহীতে পৃথক অভিযানে মাদক কারবারি সহ গ্রেপ্তার ২৪ রাজশাহীতে পুলিশ সদস্যদের ৬৯ মেধাবী সন্তানকে বৃত্তি প্রদান কানাডার উৎসবে সেরা অভিনেত্রী তুষি, ‘রইদ’ পেল তিন পুরস্কার স্কুল কলেজ ফাঁকি দিয়ে আড্ডা, পুলিশের অভিযান, শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে মুক্তি পাউবোর বদলি-পদায়নে স্বচ্ছতাসহ ৫ দফা দাবি শুটিংয়ের সময় বরফ চিবিয়ে তৃষ্ণা মেটাতেন বিজয় এল‌ডি‌সি উত্তর‌ণের পরও বাংলাদেশকে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেবে যুক্তরাজ্য : সারাহ কুক নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণের রাজনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিতে গুরুত্বারোপ ইসি সানাউল্লাহর
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ বিনোদন

কানাডার উৎসবে সেরা অভিনেত্রী তুষি, ‘রইদ’ পেল তিন পুরস্কার

অনলাইন ডেস্ক: / ৫৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ৪ অক্টোবর, ২০২৬
-‘রইদ’ সিনেমায় ‘সাদুর বউ’ চরিত্রে নাজিফা তুষি (বাঁয়ে) ও অভিনেত্রী নাজিফা তুষি। সংগৃহীত ছবি

কানাডার ‘মোজাইক ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল’-এর ১২তম আসরে সাফল্য পেয়েছে বাংলাদেশের সিনেমা ‘রইদ’। উৎসবটিতে একসঙ্গে তিনটি পুরস্কার জিতেছে মেজবাউর রহমান সুমন পরিচালিত সিনেমাটি।

‘রইদ’-এর ‘সাদুর বউ’ চরিত্রে অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন নাজিফা তুষি। একই সঙ্গে সিনেমাটি সেরা সিনেমাটোগ্রাফি ও সেরা সংগীত বিভাগেও পুরস্কার অর্জন করেছে।

একসঙ্গে তিনটি পুরস্কার জেতার খবরে উচ্ছ্বসিত সিনেমাটির নির্মাতা ও কলাকুশলীরা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজেদের আনন্দের কথা জানিয়েছেন ‘রইদ’–এর সঙ্গে যুক্ত শিল্পী ও নির্মাতারা।

কানাডার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র উৎসব হিসেবে পরিচিত ‘মোজাইক ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল’। দক্ষিণ এশিয়ার চলচ্চিত্রের জন্যও উৎসবটি আন্তর্জাতিক দর্শক ও নির্মাতাদের কাছে নিজেদের কাজ তুলে ধরার গুরুত্বপূর্ণ একটি প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে।

এবারের আসরে সেরা চলচ্চিত্রের পুরস্কার পেয়েছে নেপালের সিনেমা ‘এলিফ্যান্টস ইন দ্য ফগ’। সিনেমাটি এর আগে কান চলচ্চিত্র উৎসবের আঁ সার্তে রিগা বিভাগে জুরি পুরস্কারও পেয়েছিল।

এর আগে ‘রইদ’ নেদারল্যান্ডসের রটারড্যাম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মূল প্রতিযোগিতা বিভাগে জায়গা করে নেয়। বিশ্বের বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবেও প্রদর্শিত হয়েছে সিনেমাটি।

এ বছর অস্কারের আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্ম বিভাগে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার জন্যও ‘রইদ’ নির্বাচিত হয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সিনেমাটির যাত্রায় নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে।

গ্রামীণ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নির্মিত ‘রইদ’-এ অ্যাডাম-ইভের পৌরাণিক গল্পের আশ্রয়ে এক রহস্যময় উপাখ্যান তুলে ধরেছেন নির্মাতা মেজবাউর রহমান সুমন। সিনেমাটিতে নাজিফা তুষি ছাড়াও অভিনয় করেছেন মোস্তাফিজুর নূর ইমরান, গাজী রাকায়েত, আহসাবুল ইয়ামিন রিয়াদসহ অনেকে।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

শুটিংয়ের সময় বরফ চিবিয়ে তৃষ্ণা মেটাতেন বিজয়

সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন লেবাননের গায়িকা

টিভির পর স্মার্টফোনের পর্দায় ফিরছে মার্গট রবির ‘নেবার্স’

আনুশকার এক অর্ডারেই বদলে যায় রেস্তোরাঁর ভাগ্য

অস্ত্রের মুখে গয়না লুট, কিম কার্দাশিয়ানকে দেওয়া হবে এক ইউরো ক্ষতিপূরণ

জরায়ু অপসারণের পর দীর্ঘ সংগ্রাম, অবশেষে মাতৃত্বের স্বাদ পেলেন লেনা ডানহাম

এডিবি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রাজশাহীর উন্নয়ন নিয়ে আরডিএ চেয়ারম্যানের আলোচনা

বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয়

রাজশাহীতে পৃথক অভিযানে মাদক কারবারি সহ গ্রেপ্তার ২৪

রাজশাহীতে পুলিশ সদস্যদের ৬৯ মেধাবী সন্তানকে বৃত্তি প্রদান

কানাডার উৎসবে সেরা অভিনেত্রী তুষি, ‘রইদ’ পেল তিন পুরস্কার

স্কুল কলেজ ফাঁকি দিয়ে আড্ডা, পুলিশের অভিযান, শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে মুক্তি

পাউবোর বদলি-পদায়নে স্বচ্ছতাসহ ৫ দফা দাবি

শুটিংয়ের সময় বরফ চিবিয়ে তৃষ্ণা মেটাতেন বিজয়

এল‌ডি‌সি উত্তর‌ণের পরও বাংলাদেশকে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেবে যুক্তরাজ্য : সারাহ কুক

নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণের রাজনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিতে গুরুত্বারোপ ইসি সানাউল্লাহর

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

প্রিজনভ্যান থেকে পালানো ‘পিচ্চি রাজার’ সন্ধান চেয়ে সংবাদ সম্মেলনে স্ত্রী

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2026 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech