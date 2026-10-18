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সিংড়ার তাজপুরে দুর্গাপূজা উপলক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে উপহার বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ৬৬ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ১৭ অক্টোবর, ২০২৬

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে নাটোরের সিংড়ায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মাঝে উপহারসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। নাটোর-৩ সিংড়া আসনের সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ আনোয়ারুল ইসলাম আনু এমপি’র পক্ষ থেকে শনিবার রাতে উপজেলার তাজপুর ইউনিয়নের রাখালগাছা এলাকায় ৫২জন নারী-পুরুষের মাঝে শাড়ি-লুঙ্গি বিতরণ করেন সিংড়া গোল-ই-আফরোজ সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রুবেল হোসাইন ইমন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন তাজপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন, ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ লোকমান মোল্লা ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আনসারুল ইসলাম।

এ ছাড়া স্থানীয় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

আয়োজক ছাত্রনেতা রুবেল হোসাইন ইমন জানান, ধর্মীয় সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রাখার লক্ষ্যে দুর্গাপূজা উপলক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের নিম্ন আয়ের মানুষের পাশে দাঁড়াতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।


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