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তেজগাঁও বিভাগে পুলিশের সাঁড়াশি অভিযানে ২৪ ঘণ্টার গ্রেফতার ৭৪

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা: / ৫৭ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ২৯ অক্টোবর, ২০২৬

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৪ ঘণ্টায় ৭৪ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানায় নিয়মিত মামলা,পুরোনো মামলা,গ্রেফতারি পরোয়ানা ও ডিএমপি অধ্যাদেশের মামলায় তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে তেজগাঁও বিভাগের নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৯ অক্টোবর ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন,ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৭৪ জনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ঠ থানা পুলিশ।

অভিযানে মোহাম্মদপুর থানায় ২০ জন, আদাবর থানায় ১১ জন,শেরেবাংলা নগর থানায় ২০ জন, তেজগাঁও থানায় ১০ জন, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ৮ জন এবং হাতিরঝিল থানায় ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো- নাজমুল (২৮),আরশাদ (১৯), মো. তৌহিদ ইসলাম (২০), মো. আসিফ ইসলাম (২০), মো. রিপন মিয়া (২০),মো. বিদ্যুৎ হোসেন (২১), মো. বাধন ফরাজী (২০), মিজান উল্যাহ (৬০), মো. সুমন ন্যাংড়া সুমন পারভেজ সুমন (২৮), মো. আরিফুল ইসলাম আরিফ (৩০), মো. মেহেদী হাসান সাকিব (২৬),শিমুল (২০),মো. শামীম (৩৪),শুভ হোসেন শান্ত (২৪), সোহেল (৪১), মো. ফয়সাল (২৫), মো. সাগর (২৩), মো. সনু (২৪) ও মো. লিটন (২২)।

আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. সেলিম (৫৭),নার্গিস আক্তার (৩৫), স্বপন (১৭),মো. রোমান (৩০),মো. বিল্লাল হোসেন (৪০),মো. ফিরোজ মিয়া (৫০), মো. নাসির উদ্দিন (৫১),মো. নয়ন ইসলাম (১৮), মো. মোকাদেস হোসেন (২৮),মো. ইউনুস (৩০) ও মো. ইলিয়াস হোসেন (৫৫)।

শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. রিহান মিয়া (২২), মো. আশিক (২২), মো. কাউছার আলী (২৩), মো. মাসুম (২৭),মো. মিঠুন (২৭), তামজিদ (২১),রিফাত (২২),মো. রবিউল ইসলাম (২১), মো. রিয়ান হাসান অর্ণব (২২), মারিয়া আক্তার (২৩),নাদিয়া ইসলাম (২৫), নুসরাত (২৫), সুমাইয়া (২৩), আকাশ খন্দকার মোতালেব (৩২), মো. ফহিম (২৩), মো. শামু (২১),মো. ইমন (২২),মো. সুমন মিয়া (৫৫),মো. জুম্মান হোসেন (৩৮) ও হাবিবুর রহমান (৪৫)।

তেজগাঁও থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. জুনায়েদ (২৫),মোছা. সুবর্ণা (২০), সাদিয়া (১৯),শ্রী সুমন কুমার মণ্ডল (৩৩), মো. ফারুক (৩৫),মো. সিয়াম (২১),মো. রায়হান শিপু (৩০),মো. সাদ্দাম হোসেন ওরফে হেলাল (৩৪),মো. শাকিব হাসান (২০) ও মো. নাবিদ হোসেন (২৪)।

তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-সাদ্দাম হোসেন (৩২), ইমন হাওলাদার (২৬), মো. মিজান (৪০) ও মো. তারা মিয়া (২৮),মো. রনি ২৬),মো. হৃদয় ( ১৮),মো. রাকিব (২৪) ও মো. দেলোয়ার হোসেন বিল্লাল (৪৫)।

হাতিরঝিল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. আরিফ (৩৫),মাসুম সরকার (৩৬),
মো. মন্তাজ (৫০),শাহীন আলম (২০) ও
মো. সালাম আলী (৩৫)

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।


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