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এসএসবিসি প্রকল্পের উদ্যোগে মাতৃ ও নবজাতকের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নাগেশ্বরীতে সামাজিক কর্মপরিকল্পনা সভা

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : / ৫৫ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ১১ নভেম্বর, ২০২৬

​কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলায় মাতৃ, নবজাতক, শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা (এমএনসিএএইচ) নিশ্চিতকরণ এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক কর্মপরিকল্পনা তৈরির লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
​বুধবার (১১ নভেম্বর) দুপুর ১২টায় উপজেলার সন্তোষপুর ইউনিয়নের আলেপের তেপথী এলাকায় এসএসবিসি প্রকল্পের আয়োজনে অংশীজনদের নিয়ে এই ইন্টারেক্টিভ সেশন ও সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়।
​সন্তোষপুর ইউনিয়নের স্বাস্থ্য সহকারী মামুনুর রশিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাগেশ্বরী উপজেলার সহকারী হেলথ ইন্সপেক্টর আক্কাছ আলী।
​বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন সন্তোষপুরের কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার রেওশন-আরা খাতুন এবং পরিবার কল্যাণ সহকারী ফাতেমা খাতুন ও আনোয়ারা খাতুন। এ সময় ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ কুড়িগ্রামের প্রজেক্ট অফিসার জেমস উজ্জ্বল শিকদার, কমিউনিটি ফেসিলিটেটর মায়ামনি মিষ্টি, আশামনিসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।
​সভায় মাতৃস্বাস্থ্যের বর্তমান সংকট, গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন সেবার সীমাবদ্ধতা, নবজাতকের নিবিড় যত্ন, শিশুদের নিয়মিত টিকাদান, অপুষ্টি প্রতিরোধ এবং কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য ও বাল্যবিবাহের কুফল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।
​বক্তারা বলেন, “স্থানীয় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো স্বাস্থ্য কর্মসূচিই দীর্ঘমেয়াদে সফল করা সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষের মতামত ও স্থানীয় বাস্তবতাকে গুরুত্ব দিয়ে সামাজিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা গেলে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য পরিস্থিতির দৃশ্যমান ও ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে।


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