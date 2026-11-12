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শেরপুরে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যাংক কর্মকর্তার প্রাণ কেড়ে নিল পিকআপ

শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি : / ৪৭ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ১২ নভেম্বর, ২০২৬

বগুড়ার শেরপুরে ব্যাংককাজে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় দ্রুতগতির একটি পিকআপের ধাক্কায় সুমন (৪২) নামের এক ব্যাংক কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন।

​বৃহস্পতিবার (১২ নভেম্বর) সকালে শেরপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

​নিহত সুমন বগুড়ার শেরপুর উপজেলার দুবলাগাড়ি চকপোতা এলাকার আব্দুল মজিদের ছেলে। তিনি দুপচাঁচিয়া শাখা অগ্রণী ব্যাংকে কর্মরত ছিলেন।

​প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার সকালে কর্মস্থলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হন সুমন। এরপর শেরপুর বাসস্ট্যান্ডে এসে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছিলেন তিনি। এ সময় একটি পিকআপ (ঢাকা ন-২২-৩২১০) হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাকে সজরে ধাক্কা দেয়। এরপর নিয়ন্ত্রণহীন পিকআপটি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আরেকটি ‘করতোয়া’ পরিবহনের গাড়িতে গিয়ে পুনরায় ধাক্কা খায়।

​দুর্ঘটনার পর গুরুতর আহত অবস্থায় সুমনকে দ্রুত উদ্ধার করে শেরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পৌঁছানোর পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
​এ বিষয়ে শেরপুর হাইওয়ে পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ জাকির হোসেন জানান, ঘাতক পিকআপটি আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হবে।


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