নজরুল বর্ষ প্রতিযোগীতায় রাজশাহী বিভাগে প্রথম স্থান অর্জনকারী এনায়েতপুরের মাদ্রাসা ছাত্রীকে সংবর্ধনা

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবনী ও সাহিত্যকর্মের ওপর নজরুল বর্ষ ২০২৬ আয়োজিত রাজশাহী বিভাগীয় বক্তৃতা সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুর থানার সোনাতলা দাখিল মাদ্রাসার নাম উজ্জ্বল করেছে পঞ্চম শ্রেণির কৃতি ছাত্রী তাহিরা ইসলাম।
বৃহস্পতিবার দুপুরে তার এই অসাধারণ সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ মাদ্রাসার পক্ষ থেকে তাকে সংবর্ধনা ও বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।
সোনাতলা দাখিল মাদ্রাসার সুপার মাওলানা আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে এসময় শিক্ষক মাওলানা ইউনুস আলী, আব্দুল লতিফ, আবুল হোসেন, আনোয়ার হোসেন ও সিরাজুল ইসলামসহ অন্যান্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
সম্প্রতি রাজশাহী বিভাগে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় এবতেদায়ী শাখায় বিভিন্ন জেলার প্রতিযোগীদের পেছনে ফেলে তাহিরা ইসলাম তার চমৎকার বাচনভঙ্গি, নজরুলের জীবনের গভীর মূল্যায়ন এবং সাবলীল উপস্থাপনার মাধ্যমে বিচারকদের মুগ্ধ করে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। তার এই সাফল্যে পুরো মাদ্রাসা প্রাঙ্গণ ও এলাকাবাসীর মধ্যে আনন্দের জোয়ার বইছে।
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