প্রায় ৪৯ কোটি টাকা বকেয়া আদায়ে কঠোর অবস্থানে বিটিআরসি

টেলিযোগাযোগ খাতের বিভিন্ন পর্যায়ের অপারেটরদের কাছ থেকে বকেয়া প্রায় ৪৮ কোটি ৬০ লাখ টাকা আদায়ে তৎপরতা জোরদার করেছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। বকেয়া আদায়ে আর্থিক পদক্ষেপের পাশাপাশি জরিমানা, ব্যান্ডউইথ সীমিতকরণ এবং লাইসেন্স বাতিলের মতো কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।
সম্প্রতি কমিশনের এক বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্তে এই বকেয়া আদায়ের বিষয়টি উঠে আসে। এর আওতায় ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে (আইআইজি) অপারেটরদের বকেয়া ব্যান্ডউইথ চার্জ, মোবাইল নম্বর পোর্টেবিলিটি (এমএনপি) সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রক সংস্থাসংক্রান্ত বকেয়া এবং ইন্টারনেট প্রোটোকল টেলিফোনি সার্ভিস প্রোভাইডারদের (আইপিটিএসপি) বকেয়া লাইসেন্স ও বার্ষিক ফি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
নথিপত্র অনুযায়ী, মোট বকেয়ার মধ্যে আইপিটিএসপি অপারেটরদের কাছে পাওনা ৩৪ কোটি ৬২ লাখ টাকা, আইআইজি অপারেটরদের কাছে ৮ কোটি ৯৬ লাখ টাকা এবং দেশের একমাত্র এমএনপি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান ইনফোজিলিয়ন টেলিটেক বিডি লিমিটেডের কাছে পাওনা ৫ কোটি ১ লাখ টাকা।
আইআইজি খাতে একটি নিরীক্ষায় বিল না করা ব্যান্ডউইথ ব্যবহারের জন্য ২৬টি অপারেটরের বিরুদ্ধে ৯ কোটি ৪৭ লাখ ৯৭ হাজার ৩৪৪ টাকা দাবি চিহ্নিত করা হয়। এর মধ্যে কমিশন ৫১ লাখ ১৪ হাজার টাকা আদায় করতে সক্ষম হয়েছে এবং এখনো ৮ কোটি ৯৬ লাখ টাকা বকেয়া রয়েছে।
কমিশন কিছু অপারেটরকে কিস্তিতে তাদের দায় পরিশোধের সুযোগ দিয়েছে। সাইবারগেট লিমিটেডের বিরুদ্ধে ৩৮ লাখ ১৯ হাজার টাকা দাবির বিপরীতে প্রতিষ্ঠানটি ৫ লাখ টাকা পরিশোধ করেছে। বার্ষিক ১৫ শতাংশ বিলম্ব ফি সাপেক্ষে বাকি ৩৩ লাখ ১৯ হাজার টাকা ১২টি সমান মাসিক কিস্তিতে পরিশোধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
আর্থ টেলিকমিউনিকেশন লিমিটেড তাদের ৯৬ লাখ ২৬ হাজার টাকা দাবির বিপরীতে ২৫ লাখ টাকা পরিশোধ করেছে এবং অবশিষ্ট ৭১ লাখ ২৬ হাজার টাকা ১২টি সমান কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ পেয়েছে। এ ছাড়া ২১ লাখ ১৩ হাজার টাকা বকেয়া থাকা পিরেস্ক নেটওয়ার্কস লিমিটেডকে এক মাসের সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।
অন্যান্য খেলাপি আইআইজি অপারেটরদের কাছ থেকে কমিশনের লিগ্যাল অ্যান্ড লাইসেন্সিং বিভাগের মাধ্যমে বকেয়া আদায়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে- ম্যাঙ্গো টেলিসার্ভিসেস লিমিটেড, আমরা টেকনোলজিস লিমিটেড, ম্যাক্সনেট অনলাইন, ম্যাক্সহাব লিমিটেড, ইন্ট্রাগ্লোব কমিউনিকেশন লিমিটেড, ওয়ান এশিয়া অ্যালায়েন্স কমিউনিকেশন লিমিটেড, বিডি লিংক কমিউনিকেশন লিমিটেড, ইকুইটেল কমিউনিকেশন লিমিটেড, রেডিয়েন্ট কমিউনিকেশন লিমিটেড, রেগো কমিউনিকেশন লিমিটেড এবং প্ল্যানেট ইন্টারনেট গেটওয়ে লিমিটেড।
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনস কোম্পানি লিমিটেডের (বিটিসিএল) পাওনা বিল না করা ব্যান্ডউইথ চার্জ বাবদ বকেয়া ২ কোটি ৬৪ লাখ টাকা আদায়েও ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। নিরীক্ষিত আইআইজি দাবির বাইরে এই অর্থ আলাদা কি না, তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত এটি ওপরের মোট হিসাবের সঙ্গে যুক্ত করা হয়নি।
আইপিটিএসপি খাতে বকেয়া লাইসেন্স ও বার্ষিক ফির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৪ কোটি ৬২ লাখ ৭ হাজার ৬৩৬ টাকা। কমিশন এরই মধ্যে ১৮টি লাইসেন্স বাতিল করেছে এবং ৮ কোটি ৭৯ লাখ টাকার জন্য ডিজিটাল কানেক্টিভিটি লিমিটেড ও ২১ কোটি ২১ লাখ টাকার জন্য আইডিয়া নেটওয়ার্কস অ্যান্ড কমিউনিকেশনস লিমিটেডের বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করেছে। এই দুটি মামলায় জড়িত অর্থ এই খাতের উল্লিখিত মোট বকেয়ার অংশ হিসেবেই ধরা হয়েছে, অতিরিক্ত দায় হিসেবে নয়।
এ ছাড়া আইসিসি কমিউনিকেশন, আইডিয়া টেক লিমিটেড, আমরা নেটওয়ার্কস লিমিটেড এবং সরকার কমিউনিকেশনসহ বকেয়া থাকা সচল আইপিটিএসপিগুলোর ব্যান্ডউইথ তাৎক্ষণিকভাবে ৫০ শতাংশ কমিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।
এমএনপি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান ইনফোজিলিয়ন টেলিটেক বিডি লিমিটেডের কাছে বকেয়ার পরিমাণ ৫ কোটি ১ লাখ ৬৭ হাজার ৮১৮ টাকা। এর মধ্যে রয়েছে ২ কোটি ৩১ লাখ ৮৮ হাজার ৩০৯ টাকার অসমন্বিত রাজস্ব অংশ (রেভিনিউ শেয়ার), ২ কোটি ২৫ লাখ ৩৪ হাজার ৯৮৯ টাকার রাজস্ব অংশের বিলম্ব ফি, ৩৩ লাখ ১৬ হাজার ৮৯৯ টাকার ভ্যাট, ১০ লাখ ৯০ হাজার ১৮৬ টাকার সার্ভিস অবলিগেশন ফান্ডের বকেয়া এবং সংশ্লিষ্ট বিলম্ব ফি বাবদ ১০ লাখ ৩৭ হাজার ৪৩৫ টাকা।
কমিশনের ৩০০তম বৈঠকের পর প্রতিষ্ঠানটিকে ১২টি মাসিক কিস্তিতে বকেয়া পরিশোধের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা ২০২৬ সালের মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত কিস্তির অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়। ফলে কমিশন প্রতিষ্ঠানটিকে ১ লাখ টাকা জরিমানা করেছে, যা ৩০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। পাশাপাশি মূল বকেয়া অর্থ আদায়ের বিষয়টি লিগ্যাল অ্যান্ড লাইসেন্সিং বিভাগে পাঠানো হয়েছে।
আর্থিক বকেয়া আদায়ের পাশাপাশি স্বয়ংক্রিয় ডেটা ইনফরমেশন সিস্টেমের (ডিআইএস) মাধ্যমে বাধ্যতামূলক তথ্য জমা না দেওয়ায় ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের (আইএসপি) বিরুদ্ধেও কঠোর পদক্ষেপ জোরদার করেছে কমিশন।
২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ সময়ের মধ্যে ব্যান্ডউইথ ব্যবহার, গ্রাহক সংখ্যা এবং নেটওয়ার্কের মানসংক্রান্ত তথ্য জমা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় ১১৬টি অকার্যকর বা নিয়ম না মানা আইএসপি লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে।
অপারেটরদের জবাব এবং পরবর্তীকালে নিয়ম মেনে চলার (কমপ্লায়েন্স) ওপর ভিত্তি করে কমিশন বিভিন্ন হারে জরিমানা আরোপ করেছে।
নিবন্ধিত অপারেটরদের ক্ষেত্রে জরিমানার পরিমাণ ২ হাজার ৫০০ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে নিবন্ধিত গোষ্ঠীর বাইরের অপারেটরদের ক্ষেত্রে জরিমানা করা হয়েছে ৬ হাজার ৭৫০ টাকা থেকে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত।
সব খেলাপি অপারেটরকে ৩০ দিনের মধ্যে নিবন্ধন সম্পন্ন করে প্রয়োজনীয় তথ্য আপলোড করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে ব্যর্থ হলে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের লাইসেন্স বাতিলের প্রক্রিয়া শুরু হবে।
এছাড়া বেনাপোলে অননুমোদিত টিসিএলএস পয়েন্ট অব প্রেজেন্স পরিচালনা এবং বিটিআরসির অনুমোদন ছাড়া অবকাঠামো শেয়ার করার দায়ে আর্থ টেলিকমিউনিকেশন লিমিটেডকেও জরিমানা করেছে কমিশন।
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১-এর ৬৫(৫) ধারার অধীনে প্রতিষ্ঠানটিকে ১০ কার্যদিবসের মধ্যে এই জরিমানা পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে বৈঠকের কার্যবিবরণীতে জরিমানার অংকে লেখা সংখ্যা এবং কথায় লেখা পরিমাণের মধ্যে গরমিল থাকায় প্রকৃত পরিমাণটি যাচাই করা প্রয়োজন।
বিটিআরসির পূর্বানুমোদন ছাড়া ‘সাইক্লোন প্রকল্পের’ অধীনে রোমান্স ও সানসহ তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে প্ল্যাটফর্ম ও সেবা চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ায় এনটিটিএন অপারেটর ফাইবার অ্যাট হোম লিমিটেডকে ৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। ১০ কার্যদিবসের মধ্যে এই জরিমানা পরিশোধ করতে হবে।
কমিশনের এসব সিদ্ধান্ত টেলিযোগাযোগ খাতে আর্থিক ও লাইসেন্সিং বাধ্যবাধকতা কঠোরভাবে কার্যকর করার পাশাপাশি সরকারি ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার বকেয়া রাজস্ব আদায়ে নিয়ন্ত্রক সংস্থার বৃহত্তর প্রচেষ্টার ইঙ্গিত দেয়।
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