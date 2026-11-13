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উল্লাপাড়ায় নিখোঁজের ৪ ঘন্টা পর পুকুরে মিললো শিশুর মরদেহ

রাজু আহমেদ সাহান, উল্লাপাড়া ( সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি: / ৫৮ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শুক্রবার, ১৩ নভেম্বর, ২০২৬

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় নিখোঁজের ৪ ঘন্টা পর শিশু হাজেরা (৪) এর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাড়ির পাশের পুকুরে শিশু হাজেরার ভাসমান লাশ দেখতে পেয়ে স্বজনেরা উদ্ধার করে। নিহত শিশু হাজেরা উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের রহিমাবাদ গ্রামের মোঃ হাবিবুর রহমানের মেয়ে।

রামকৃষ্ণপুর ৫নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য রাঙ্গা খন্দকার এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, নিহত হাজেরা বাড়ি থেকে চাচা হাফিজুরের বাড়িতে যাওয়ার কথা বলে বের হয়। দীর্ঘ সময় বাড়িতে ফিরে না আসায় পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে চাচা হাফিজুর সরকারের বাড়িতে গিয়ে তাকে না পেয়ে আশপাশে খোঁজ করতে থাকেন তার স্বজনরা। প্রায় ৪/৫ ঘন্টা পর বাড়ির পাশের একটি পুকুরে প্রতিবেশিরা তার ভাসমান লাশ দেখতে পেয়ে স্বজনদের খবর দেয়। পরে স্বজনেরা হাজেরার মরদেহ উদ্ধার করে দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করেন।


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