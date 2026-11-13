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সলঙ্গায় জাফর আলী মেমোরিয়াল স্কুলে নজরুল বর্ষ উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ৫২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শুক্রবার, ১৩ নভেম্বর, ২০২৬

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য, সংগীত ও জীবনাদর্শ নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় জাফর আলী মেমোরিয়াল স্কুলে ‘নজরুল বর্ষ’ উদযাপন করা হয়েছে।

শুক্রবার (১৩ নভেম্বর) বিকেলে জাফর আলী মেমোরিয়াল স্কুল প্রাঙ্গণে এ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জাফর আলী মেমোরিয়াল স্কুলের প্রধান শিক্ষক তৌহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সলঙ্গা ডিগ্রি কলেজের সাবেক অধ্যাপক মাহফুজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সলঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আসলাম আলী, সলঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আ.ফ.ম. জহুরুল ইসলাম,সলঙ্গা থানা জামায়াত ইসলামীর আমির রাশেদুল ইসলাম শহিদ।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। এ সময় বক্তারা জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের অসাম্প্রদায়িক চেতনা, মানবতা, সাম্য ও বিদ্রোহী আদর্শ নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।


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