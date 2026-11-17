বগুড়ার শেরপুরে বাঁশঝাড়ের মালিকানা নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় গোলাম মোস্তফা (৬০) ও এক প্রতিবেশী নারী সাবিনা ইয়াসমিন (৩৩) গুরুতর আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় সোমবার দুপুরে মনিরুজ্জামান বাদী হয়ে শেরপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। উপজেলার ভবানীপুর ইউনিয়নের ছোনকা গ্রামে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, গত শনিবার সকাল আটটার দিকে মনিরুজ্জামানের বড় ভাই গোলাম মোস্তফা (৬০) তাদের বসতবাড়ির উত্তর পাশে বাঁশ কাটার জন্য যান। এ সময় প্রতিপক্ষ সোনা মিয়া (৫০), শহিদুল ইসলাম (৪২), মামুন (৩২) ও মালেকা বেগমসহ (৪২) কয়েকজন বাঁশঝাড়টি নিজেদের দাবি করে বাধা দেন। এ নিয়ে কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে অভিযুক্তরা দেশীয় অস্ত্র ও বাঁশের লাঠি দিয়ে গোলাম মোস্তফাকে এলোপাতাড়ি মারধর করেন। সে গুরুতর আহত হয়। এ সময় প্রতিবেশি সাবিনা ইয়াসমিন এগিয়ে গেলে তার উপরও হামলা করে রক্তাক্ত যখম করে।
এ ব্যাপারে অভিযুক্ত সোনা মিয়া ও শহিদুলের বাড়িতে গেলে তাকে পাওয়া না যাওয়ায় তার বক্তব্যা নেওয়া সম্ভব হয়নি।
এ বিষয়ে শেরপুর থানা অফিসার ইনচার্জ একরামুল হোসাইন বলেন, অভিযোগ পেয়েছি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
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