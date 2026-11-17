দেশের তিন জেলায় ১৮ প্লাটুন আনসার ব্যাটালিয়ন সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। এর মধ্যে গোপালগঞ্জে ৮ প্লাটুন, গাজীপুরে ৬ প্লাটুন এবং নারায়ণগঞ্জে ৪ প্লাটুন সদস্য দায়িত্ব পালন করছেন।
সাম্প্রতিক সময়ে গোপালগঞ্জের চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জের শিল্পাঞ্চলে সৃষ্ট শ্রমিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় এ বিশেষ নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট জেলাগুলোর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং জনসাধারণের জানমালের সুরক্ষায় সমন্বিতভাবে কাজ করছেন মোতায়েন করা সদস্যরা।
মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদর দপ্তরের সহকারী পরিচালক ও গণসংযোগ কর্মকর্তা মো. নাজমুস সাকিব এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদর দফতরের সরাসরি নির্দেশনায় বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সুশৃঙ্খল আনসার ব্যাটালিয়ন সদস্যরা সংশ্লিষ্ট জেলাগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর পয়েন্টে দায়িত্ব পালন করছেন। কেপিআই-ভুক্ত স্থাপনাসহ গুরুত্বপূর্ণ সরকারি স্থাপনা ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তারা নির্ধারিত স্থানে স্ট্যাটিক ডিউটি পালন করছেন। পাশাপাশি প্রধান সড়ক ও মহাসড়কে নিয়মিত টহলের মাধ্যমে যানবাহন ও জনসাধারণের স্বাভাবিক চলাচল নির্বিঘ্ন রাখতে ভূমিকা রাখছেন। সম্ভাব্য নাশকতা, অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর, রাষ্ট্রীয় সম্পদের ক্ষতিসাধন এবং জনদুর্ভোগ সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে তাদের সতর্ক নজরদারি অব্যাহত রয়েছে।
মাঠপর্যায়ে নিরাপত্তাব্যবস্থার কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে মোতায়েন করা সদস্যদের দায়িত্ব পালনের সার্বিক কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। দায়িত্ব পালনে শৃঙ্খলা, পেশাদারত্ব ও কার্যকর সমন্বয় বজায় রাখার পাশাপাশি তারা নিরাপত্তাব্যবস্থার অগ্রগতি নিয়মিত পর্যালোচনা করছেন। একইসঙ্গে যেকোনও জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিশ্চিত করতে দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন।
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