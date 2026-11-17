ফজরের নামাজের পড়ে মহাসড়ক ঘেষে হাটছিলেন দুজন। হঠাৎ পিছন একটি ট্রাক দুজনকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে ট্রাকের চাকায পিস্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই দুজন মারা যায়। মঙ্গলবার ভোরে ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের সিরাজগঞ্জের হাটিকুমরুলের ধোপাকান্দি এলাকা এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলো- হাটিকুমরুল ইউনিয়নের ধোপাকান্দি এলাকার মৃত রহিম উদ্দিনের ছেলে কৃষক মো. ঠান্ডু মিয়া (৬০) ও দাদনপুর গ্রামের ফাইজুল ইসলাম শেখের ছেলে সলঙ্গা সাব রেজিস্ট্রি অফিসের দলিল লেখক আব্দুল আলীম শেখ (৪০)।
হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাহাবুব রহমান জানান, সকালে কুয়াশার ভেতরেই আলীম ও ঠান্ডু নামের দুই ব্যক্তি নামাজ শেষে মহাসড়ক দিয়ে হাঁটছিলেন। এ সময় পিছন থেকে বগুড়াগামী একটি ট্রাক তাদের চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই ট্রাকের চাপায় পিষ্ট হয়ে দুজনেই মারা যান। সংবাদ পেয়ে মরদেহ উদ্ধার ও সুরতহাল শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
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