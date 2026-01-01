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মাত্র ৯০ টাকা পুঁজি নিয়ে পিঠা বিক্রি শুরু, এ দিয়েই চলে ষাটোর্ধ্ব রাফিয়ার সংসার

উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি: / ৮৬ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ১৫ নভেম্বর, ২০২৬

জীবনের শেষ বয়সে এসেও থেমে নেই জীবনসংগ্রাম। বয়স প্রায় ৬০ বছর। স্বামী ছেড়ে গেছেন ৯ বছর আগে। এরপর থেকেই অভাব-অনটনের সঙ্গে একাই লড়াই করে বেঁচে আছেন মোছা. রাফিয়া বেগম। সংসার চালানোর তাগিদে একসময় মাত্র ৯০ টাকা পুঁজি নিয়ে শুরু করেন পিঠা বিক্রি। সেই সামান্য পুঁজিতে শুরু করা ব্যবসাই এখন তাঁর বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন।

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া পৌরসভার গুচ্ছগ্রাম আশ্রয়ণ প্রকল্পের বাসিন্দা রাফিয়া বেগম। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর পিঠা তৈরির উপকরণ নিয়ে বসেন পৌর উন্মুক্ত মঞ্চের পাশে। সন্ধ্যা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চলে তাঁর পিঠা বিক্রি। ক্রেতাদের কাছে পিঠা বিক্রি করে প্রতিদিন যে টাকা আয় হয়, তা দিয়েই চলে তাঁর সংসার। দিন শেষে সেই আয় থেকে গড়ে এক কেজি চাল কেনার সামর্থ্য হয় তাঁর।

রাফিয়া বেগমের জীবনের গল্পটা বেশ কষ্টের। প্রায় ৯ বছর আগে স্বামী তাঁকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর থেকেই একা হয়ে পড়েন তিনি। অভাবের সংসারে জীবিকা নির্বাহের কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। হাতে ছিল না ব্যবসা শুরু করার মতো পুঁজি। একপর্যায়ে খাবারের কথা বলে একজনের কাছ থেকে ৯০ টাকা সংগ্রহ করেন। সেই টাকা দিয়েই শুরু করেন পিঠা বিক্রির কাজ।

দৈনিক যমুনার সঙ্গে আলাপকালে কান্নাজড়িত কণ্ঠে রাফিয়া বেগম বলেন, ‘আমার হাতে কোনো টাকা-পয়সা ছিল না। খাওয়ার কথা বলে একজনের কাছ থেকে ৯০ টাকা নিয়েছিলাম। সেই টাকা দিয়েই পিঠার ব্যবসা শুরু করি। এখন প্রতিদিন পিঠা বিক্রি করে যা আয় হয়, তা দিয়েই সংসার চালাই। প্রতিদিন গড়ে এক কেজি চাল কেনার মতো টাকা হয়। কোনো দিন বিক্রি ভালো হয়, আবার কোনো দিন তেমন বিক্রি হয় না।

বয়সের ভারে শরীর আগের মতো সায় না দিলেও জীবিকার তাগিদে প্রতিদিনই তাঁকে পিঠা বিক্রি করতে হয়। কারণ এই ক্ষুদ্র ব্যবসার আয় বন্ধ হলে খাবার জোগাড় করাও কঠিন হয়ে পড়ে। নেই সঞ্চয়, নেই নিশ্চিত কোনো আয়ের উৎস। প্রতিদিনের উপার্জন দিয়েই কোনোরকমে পার করছেন দিন।
মাত্র ৯০ টাকা পুঁজি নিয়ে শুরু করা রাফিয়া বেগমের এই জীবনসংগ্রাম সমাজের মানুষের কাছে এক মানবিক গল্প। শেষ বয়সে এসে তাঁর প্রয়োজন একটু সহমর্মিতা ও সহযোগিতা। সরকারি-বেসরকারি সহায়তা পেলে হয়তো তাঁর জীবনযাপনের কষ্ট কিছুটা লাঘব হবে।


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