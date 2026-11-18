রাজধানীর মিরপুরে ঢাকা মহানগর উত্তর যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর তাইজুল ইসলাম চৌধুরী বাপ্পির বাসায় হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে।
বুধবার (১৭ নভেম্বর) মিরপুর এলাকায় অবস্থিত তার বাসভবনে এই ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা হঠাৎ করেই বাপ্পির বাসভবনে প্রবেশ করে এবং ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। এ সময় বাসার আসবাবপত্র, জানালার কাচ এবং ভাঙচুর করা হয়।
এদিকে, ঘটনার সময় বাপ্পি বা তার পরিবারের সদস্যরা বাসায় অবস্থান করছিলেন কি না, তা তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এছাড়া এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
এ বিষয়ে মিরপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বলেন, বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এর আগে, বাপ্পির নির্দেশে গুলি করে ইনকিলাব মঞ্চ’র আহ্বায়ক শরিফ হাদিকেহত্যা করা হয় বলে গত ৬ জানুয়ারি বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছিলেন ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের প্রধান মো. শফিকুল ইসলাম।
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