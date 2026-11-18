রাজধানীর উত্তরা পশ্চিম থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের এক নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
বুধবার (১৮ নভেম্বর) উত্তরা পশ্চিম থানার বর্তমান অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ খালিদ মনসুর এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির নাম আলমগীর কবির সায়মন (৩২)। তিনি ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক।
ওসি মোহাম্মদ খালিদ মনসুর বলেন, মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) দিবাগত রাত ১২টা ১৫ মিনিটে থানার একটি আভিযানিক দল উত্তরার ৭ নম্বর সেক্টর এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাকে গ্রেফতার করে।
তিনি বলেন, গ্রেফতারকৃত আলমগীর কবির সায়মন নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগ, যুবলীগসহ আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আসছিলেন। গ্রেফতারকৃত আসামির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
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