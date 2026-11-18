বগুড়ার শেরপুর উপজেলায় পৃথক দুটি অভিযান চালিয়ে ৫০ পিচ ইয়াবাসহ তিন মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত রবিবার (১৬ নভেম্বর) বিকেলে ও রাতে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এসব অভিযান পরিচালিত হয়।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন শেরপুর উপজেলার বেতগাড়ী এলাকার খলিলুর রহমানের ছেলে নাইমুর রহমান (৩০), একই এলাকার মৃত শাজাহান আলী সরকারের ছেলে কাওছার সরকার (২৪) এবং সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলার বড়চাঁপুর এলাকার শ্রী নবো চন্দ্র দাসের ছেলে শ্রী নিরাঞ্জন চন্দ্র দাস (২৮)।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, প্রথম অভিযানে রবিবার বিকেল ৫টা ২৫ মিনিটে শেরপুর থানাধীন সীমাবাড়ী ইউনিয়নের বেতগাড়ী গ্রামস্থ পেন্টাগন হাইওয়ে হোটেলের দক্ষিণ পাশে বটগাছের নিচে অভিযান চালায় পুলিশ। এসআই (নিঃ) তোফাজ্জল হোসেনের নেতৃত্বে পরিচালিত ওই অভিযানে ৩০ পিচ ইয়াবাসহ নাইমুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।
অপরদিকে, দ্বিতীয় অভিযানে রবিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার ভবানীপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সামনের পাকা রাস্তায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসআই (নিঃ) বিকাশ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে পরিচালিত ওই অভিযানে মো. কাওছার সরকার ও শ্রী নিরাঞ্জন চন্দ্র দাসকে ২০ পিচ ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার করা হয়। এ ঘটনায় তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে আরেকটি মামলা রুজু করা হয়।
শেরপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) একরামুল হোসাইন (পিপিএম) জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত পৃথক এসব অভিযানে মোট ৫০ পিচ ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
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