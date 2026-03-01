ফিতা কেটে নয় বরং নিজ হাতে মাটি কেটে সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার একটি মাদ্রাসার একাডেমিক ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন সাবেক সংসদ সদস্য ও সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির সভাপতি রুমানা মাহমুদ। এ সময় তাঁর সঙ্গে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরাও কোদাল হাতে মাটি কাটায় অংশ নেয়। সোমবার দুপুরে মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে তিনি এ ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করেন।
তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধসহ বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক বক্তব্য তুলে ধরে বলেন, লেখাপড়ায় মনোযোগী হওয়ার পাশাপাশি বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন থাকার এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়তে শিক্ষার গুরুত্ব তুলতে হবে।
এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি বদিউজ্জামান ফেরদৌস, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক মোস্তফা নোমান আলাল, সাবেক সাধারন সম্পাদক রেজাতে রাব্বি উত্থানসহ দলীয় নেতাকর্মী ও মাদ্রসার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।
প্রসঙ্গত, ভবনটি চারতলা ভিতবিশিষ্ট একতলা একাডেমিক ভবন হিসেবে নির্মাণ করা হবে। এতে ব্যয় ধরা হয়েছে ১ কোটি ৩৭ লাখ টাকা। প্রকল্পটির ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সামিউল এন্টারপ্রাইজ। নির্মাণকাজ বাস্তবায়ন করছে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (ইইডি), সিরাজগঞ্জ।
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