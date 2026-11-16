কাজিপুরে খুদবান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান
কাজিপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি :
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আপডেট :
সোমবার, ২৩ নভেম্বর, ২০২৬
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সিরাজগঞ্জের কাজিপুর উপজেলার খুদবান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।২৩ নভেম্বর কাজিপুর উপজেলার খুদবান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাঠে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার নুরুল হুদা তালুকদার, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সহকারী শিক্ষা অফিসার আবু সাঈদ। এতে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি সাজ্জাদুর রহমান বাবলু। সহকারী শিক্ষক এস এম সেলিম রেজার সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রধান শিক্ষক আবুল কাসেম। হঅনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।
এ সময় বিদায়ী শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে তাদের উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন অতিথি ও শিক্ষকরা বক্তারা বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার সমাপনী পর্যায় পেরিয়ে শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক শিক্ষার নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে নিয়মিত পড়াশোনা, শৃঙ্খলা, সততা ও নৈতিক মূল্যবোধের চর্চা করতে হবে।
অনুষ্ঠানে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের স্মৃতিচারণ, শুভেচ্ছা বিনিময় ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। শেষে শিক্ষার্থীদের সুন্দর ভবিষ্যৎ ও সফলতা কামনা করা হয়।
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