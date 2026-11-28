মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার পঞ্চসার ইউনিয়নের মুক্তারপুর এলাকায় মা ও মেয়েকে গলা কেটে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে।
শুক্রবার (২৭ নভেম্বর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে বাড়ির রান্নাঘরে এ ঘটনা ঘটে। এতে গুরুতর আহত মা ইভা বেগম (৪০) ও মেয়ে রূপা আক্তারকে (২৩) উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে ভুক্তভোগীদের বাড়ির রান্নাঘর থেকে হঠাৎ চিৎকার ও চেঁচামেচির শব্দ শুনতে পান আশপাশের লোকজন। পরে তাঁরা এগিয়ে গিয়ে রান্নাঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ দেখতে পান। এ সময় স্থানীয়রা এগিয়ে এলে অভিযুক্ত ব্যক্তি পালিয়ে যান বলে অভিযোগ উঠেছে।
স্থানীয়দের দাবি, পালিয়ে যাওয়ার সময় ওই ব্যক্তির হাতে ধারালো অস্ত্র দেখা গেছে। তবে কী কারণে এবং কারা এ হামলার সঙ্গে জড়িত, তা তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত ও ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত চলছে কি না, সে বিষয়ে পুলিশের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া গেলে বিস্তারিত জানা যাবে।
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