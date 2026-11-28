বাংলাদেশ ডেন্টাল সোসাইটি (বিডিএস) সিরাজগঞ্জ জেলা শাখার নবগঠিত কমিটির দপ্তর সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন সিরাজগঞ্জের বেলকুচির কৃতিসন্তান ডা: রিফাত হাসান (রকি)।
তিনি পৌর এলাকার শেরনগর গ্রামের বাসিন্দা
ও বেলকুচির পপুলার ডেন্টাল কেয়ার এর স্বত্বাধিকারী বিশিষ্ট দন্ত চিকিৎসক।
শনিবার সকালে এ তথ্য নিশ্চিত করে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, সিরাজগঞ্জ পৌর কনফারেন্স হলে শুক্রবার দিনভন জেলার সকল ডেন্টাল সার্জনদের অংশগ্রহণে এক সায়েন্টিফিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনার শেষে উপস্থিত সকল চিকিৎসকের সর্বসম্মতিক্রমে আলোচনার ভিত্তিতে বাংলাদেশ ডেন্টাল সোসাইটি সিরাজগঞ্জ জেলা শাখার ৬ সদস্য বিশিষ্ট আংশিক কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।
কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ডা. পরিমল চন্দ্র মল্লিক এবং মহাসচিব ডা: এ. কে. এম কবির আহমেদ (রিয়াজ) যৌথভাবে স্বাক্ষর করে এই কমিটির অনুমোদন প্রদান করেন।
অনুমোদনের পাশাপাশি নবগঠিত কমিটিকে আগামী ৭ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করে কেন্দ্রে জমা দেওয়ার জন্য বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
নবগঠিত ৬ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির সদস্যরা হলেন,
সভাপতি: প্রফেসর ডা: মো: রকিবুল ইসলাম, সিনিয়র সহ-সভাপতি: ডা: ইলিয়াস রেজা, সাধারণ সম্পাদক: ডা: এম. হাকিম বাবু, কোষাধ্যক্ষ: ডা: রুমানা ইয়াসমিন (রিমু), সাংগঠনিক সম্পাদক: ডা: সেলিম রেজা, দপ্তর সম্পাদক: ডা: রিফাত হাসান (রকি)।
এদিকে, বেলকুচির কৃতিসন্তান ডা: রিফাত হাসান (রকি) সিরাজগঞ্জ জেলা ডেন্টাল সোসাইটির মতো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ায় বেলকুচি উপজেলাসহ পুরো সিরাজগঞ্জ জেলার চিকিৎসক সমাজ, বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন, সুধীজন এবং সর্বস্তরের মানুষের মাঝে আনন্দের জোয়ার বইছে।
নবনির্বাচিত দপ্তর সম্পাদক ডা: রিফাত হাসান (রকি) তার প্রতিক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় সভাপতি, মহাসচিব এবং সিরাজগঞ্জ জেলার সকল ডেন্টাল সার্জনদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি সকলের সহযোগিতা নিয়ে সংগঠনকে এগিয়ে নেওয়ার এবং সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় মানসম্মত দন্তসেবা পৌঁছে দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
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