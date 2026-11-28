জয় অথবা ড্র মেজর লিগ সকারের শিরোপা রেসে টিকে থাকতে ইন্টার মায়ামির সামনে এমন সমীকরণই ছিল। কিন্তু সেই সমীকরণ মেলাতে পারল না লিওনেল মেসির দল। প্লে-অফের প্রথম রাউন্ডের দ্বিতীয় ম্যাচে কলম্বাস ক্রুর কাছে হেরে এমএলএস কাপ থেকে বিদায় নিয়েছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।
শনিবার বাংলাদেশ সময় সকাল ৭ টায় শুরু হওয়া ম্যাচে কলম্বাসের মাঠে ১-০ গোলে হেরেছে মায়ামি। তিন ম্যাচের সিরিজে প্রথম ম্যাচেও ৩-০ গোলে হেরেছিল তারা। ফলে দুই ম্যাচেই সিরিজ শেষ হয়ে গেল মায়ামির।
স্কটসমিরাকল-গ্রো ফিল্ডে ম্যাচের নির্ধারিত ৯০ মিনিটে গোলের দেখা পায়নি কোন দলই। ম্যাচের যোগ করা সময়ে (৯০+২) মিনিটে কলম্বাসের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন সান্তিয়াগো রদ্রিগেস। গোলমুখে তৈরি হওয়া জটলার সুযোগ কাজে লাগিয়ে কাছ থেকে দারুণ ভলিতে বল জালে পাঠান তিনি।
এই হারে শিরোপা ধরে রাখার লড়াই শেষ হয়ে গেল বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইন্টার মায়ামির। শেষ মুহূর্তের গোলে জয় নিশ্চিত করে প্লে-অফের পরের রাউন্ডে উঠল কলম্বাস ক্রু।
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