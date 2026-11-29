রাজধানীর গাবতলী টার্মিনাল মসজিদের বিপরীত পাশে ডাচ্ বাংলা ব্যাংকের ফাস্ট ট্র্যাকের সামনে সড়কে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। মোটরসাইকেলে এসে এক দুর্বৃত্ত ককটেল নিক্ষেপ করে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।
রবিবার (২৯ নভেম্বর) রাত ৭টা ৫৫ মিনিটের দিকে দারুসসালাম থানাধীন গাবতলী টার্মিনাল মসজিদের অপর পাশে ডাচ্ বাংলা ব্যাংকের ফাস্ট ট্র্যাকের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সূত্র জানায়, মোটরসাইকেলে আসা অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্ত একটি ককটেল নিক্ষেপ করে দ্রুত পালিয়ে যায়। বিস্ফোরণের ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
ঘটনার পর থানা পুলিশের সদস্যরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। এ ঘটনায় জড়িত কাউকে আটক করা যায়নি। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেফতারে গোয়েন্দা নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
দারুসসালাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. দুলাল হোসেন বলেন, মোটরসাইকেলে এসে এক দুর্বৃত্ত ককটেল নিক্ষেপ করে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় কাউকে আটক বা গ্রেফতার করা যায়নি। ঘটনাস্থলে পুলিশ সদস্যরা রয়েছেন। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। বর্তমানে ঘটনাস্থলের পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।
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