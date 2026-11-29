শ্রমিক বিরোধে নওগাঁয় অনির্দিষ্টকালের জন্য আন্তঃজেলা বাস চলাচল বন্ধ
নওগাঁ প্রতিনিধি :
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রবিবার, ২৯ নভেম্বর, ২০২৬
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বাস ও সিএনজিচালিত অটোরিকশা শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধের জেরে নওগাঁয় অনির্দিষ্টকালের জন্য আন্তঃজেলা বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে।
রোববার (২৯ নভেম্বর) সকাল ৭টা থেকে পরিবহন শ্রমিকরা বাস চলাচল বন্ধ রাখেন। এতে নওগাঁ থেকে দেশের বিভিন্ন জেলায় যাতায়াতকারী সাধারণ যাত্রীরা চরম দুর্ভোগে পড়েছেন। হঠাৎ করে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন দূরপাল্লার যাত্রীসহ বিভিন্ন রুটের যাত্রীরা। অনেকেই নির্ধারিত সময়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে না পেরে ভোগান্তিতে পড়েছেন। বাস না পেয়ে কেউ কেউ বিকল্প ছোট যানবাহনে করে বাড়তি ভাড়ায় গন্তব্যে যাওয়ার চেষ্টা করছেন।
বাস ও সিএনজিচালিত অটোরিকশা শ্রমিকদের মধ্যকার বিরোধের জেরেই এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেছে।
এদিকে, বাস চলাচল বন্ধ থাকায় জরুরি প্রয়োজনে যাতায়াতকারীদের বিকল্প পরিবহনের ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে। দ্রুত এ বিরোধের সমাধান করে বাস চলাচল স্বাভাবিক করার দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগী যাত্রীরা। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত নওগাঁ থেকে বিভিন্ন জেলায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে যাত্রীদের আগাম খোঁজখবর নিয়ে যাত্রা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
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