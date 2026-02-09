সোমবার, ০৯ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৭:০৫ অপরাহ্ন
সানারপাড় পাবলিক স্কুলে জমজমাট বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৬ অনুষ্ঠিত উল্লাপাড়ায় শেষ নির্বাচনী জনসভায় ধানের শীষে ভোট চাইলেন এম আকবর আলী ভোট নষ্ট করবেন না, ধানের শীষকে জয়যুক্ত করুন : আমিনুল হক নির্বাচনী নিরাপত্তা জোরদারে র‌্যাব-৪ এর মোটরসাইকেল পেট্রোলিং ও টহল মহড়া নির্বাচনে যে কোনো ধরনের নাশকতা প্রতিরোধে কোস্ট গার্ড সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে: মহাপরিচালক আনসার মহাপরিচালক: সন্ত্রাসীদের কোনো ধরনের চাপ বা হুমকিতে ভয় পাওয়া যাবে না' ঢাকায় ৩৭ ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র, মোতায়েন থাকবে ২৫ হাজার পুলিশ সদস্য চট্টগ্রামে নির্বাচনী বেইজ ক্যাম্প পরিদর্শন করলেন বিজিবি মহাপরিচালক রাজস্ব আদায়ে সিরাজগঞ্জ ট্রাফিক অফিসে আবারো রেকর্ড ভোটে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের আশংকায় এজেন্টদের সর্তক করলেন ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু
/ জাতীয়, সর্বশেষ

নির্বাচনী নিরাপত্তা জোরদারে র‌্যাব-৪ এর মোটরসাইকেল পেট্রোলিং ও টহল মহড়া

নিজস্ব প্রতিবেদক,ঢাকা / ৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬



আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজধানীর মিরপুর এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করেছে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব)-৪। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সম্ভাব্য সহিংসতা ও নাশকতা প্রতিরোধ এবং ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সোমবার বিশেষ মোটরসাইকেল শো-ডাউন ও পেট্রোলিং মহড়া পরিচালনা করা হয়।

সোমবার (০৯ ফেব্রুয়ারি) র‍্যাব-৪ এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কে এন রায় নিয়তি এসব তথ্য জানান।

তিনি বলেন, সোমবার(০৯ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১১টা থেকে শুরু হওয়া এ মহড়ায় মিরপুর এলাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভোটকেন্দ্র ও স্থাপনা পরিদর্শন করে র‌্যাব-৪ এর সদস্যরা। দুপুর ১টা পর্যন্ত চলা এ কার্যক্রমে এলাকাজুড়ে টহল জোরদার করা হয়।

র‌্যাব সূত্র জানায়, “বাংলাদেশ আমার অহংকার”—এই স্লোগানকে ধারণ করে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ নির্মূল ও মাদকবিরোধী অভিযানের পাশাপাশি অপরাধ দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে।

নির্বাচনকালীন সময়েও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে র‌্যাব সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।
র‌্যাব-৪ আরও জানায়, অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করার পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে বিশেষ এ টহল ও নিরাপত্তা কার্যক্রম
নির্বাচনকালীন সময় জুড়ে অব্যাহত থাকবে।


