সোমবার, ০৯ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৭:০৪ অপরাহ্ন
সানারপাড় পাবলিক স্কুলে জমজমাট বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৬ অনুষ্ঠিত উল্লাপাড়ায় শেষ নির্বাচনী জনসভায় ধানের শীষে ভোট চাইলেন এম আকবর আলী ভোট নষ্ট করবেন না, ধানের শীষকে জয়যুক্ত করুন : আমিনুল হক নির্বাচনী নিরাপত্তা জোরদারে র‌্যাব-৪ এর মোটরসাইকেল পেট্রোলিং ও টহল মহড়া নির্বাচনে যে কোনো ধরনের নাশকতা প্রতিরোধে কোস্ট গার্ড সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে: মহাপরিচালক আনসার মহাপরিচালক: সন্ত্রাসীদের কোনো ধরনের চাপ বা হুমকিতে ভয় পাওয়া যাবে না' ঢাকায় ৩৭ ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র, মোতায়েন থাকবে ২৫ হাজার পুলিশ সদস্য চট্টগ্রামে নির্বাচনী বেইজ ক্যাম্প পরিদর্শন করলেন বিজিবি মহাপরিচালক রাজস্ব আদায়ে সিরাজগঞ্জ ট্রাফিক অফিসে আবারো রেকর্ড ভোটে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের আশংকায় এজেন্টদের সর্তক করলেন ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু
নোটিশ:
ভোট নষ্ট করবেন না, ধানের শীষকে জয়যুক্ত করুন : আমিনুল হক

নিজস্ব প্রতিবেদক,ঢাকা / ৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬



স্বাধীনতাবিরোধী ও নারীবিদ্বেষী শক্তিকে ভোট দিয়ে নাগরিক অধিকার নষ্ট না করার আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা-১৬ আসনে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী ও জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক আমিনুল হক।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণার শেষ দিনে সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে মিরপুরে আয়োজিত এক সমাপনী গণমিছিলে তিনি এ আহ্বান জানান।

গণমিছিল শুরুর আগে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে আমিনুল হক বলেন, ভোট নাগরিকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। তিনি ভোটারদের উদ্দেশে বলেন, স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া এবং নারীদের অসম্মান করে বক্তব্য দেওয়া শক্তিকে ভোট না দিতে। তিনি আরও বলেন, ভোট নষ্ট করবেন না, ধানের শীষকে জয়যুক্ত করুন। ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দিয়ে তাঁকে জনগণের সেবা করার সুযোগ দেওয়ার আহ্বান জানান।

এর আগে দুপুরে মিরপুর ১২ নম্বর সিরামিকস মোড় থেকে গণমিছিলটি শুরু হয়ে ঢাকা-১৬ আসনের বিভিন্ন ওয়ার্ডের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এতে বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষ অংশ নেন।

গণমিছিলে অংশগ্রহণকারীরা ‘শহীদ জিয়ার সালাম নিন, ধানের শীষে ভোট দিন’, ‘খালেদা জিয়ার সালাম নিন, ধানের শীষে ভোট দিন’, ‘আমিনুল হকের সালাম নিন, ধানের শীষে ভোট দিন’সহ বিভিন্ন স্লোগান দেন।

সমাপনী এই গণমিছিলকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। এতে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন এবং পল্লবী ও রূপনগর থানা বিএনপির বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী অংশ নেন।

গণমিছিল শেষে আমিনুল হক বলেন, জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি পরিবর্তনের পক্ষে জনমতের প্রতিফলন। তিনি ভোটারদের শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগের আহ্বান জানান।


