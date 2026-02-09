সোমবার, ০৯ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ১১:৪৪ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
বিএনপির মিছিলে জামায়াতের হামলা, উপজেলা বিএনপির সম্পাদক গুরুতর আহত সিরাজগঞ্জে ট্রাক প্রতীকের প্রার্থীর গাড়িতে হামলার অভিযোগ বগুড়া-৫ আসনে নির্বাচনি উত্তাপ: মাঠ দখলে বিএনপি-জামায়াতের বিশাল শোডাউন চারঘাটে বিএনপি নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করার আহ্বান, ৪৮ ঘণ্টা পরও এক মঞ্চে আনতে ব্যর্থ সানারপাড় পাবলিক স্কুলে জমজমাট বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৬ অনুষ্ঠিত উল্লাপাড়ায় শেষ নির্বাচনী জনসভায় ধানের শীষে ভোট চাইলেন এম আকবর আলী ভোট নষ্ট করবেন না, ধানের শীষকে জয়যুক্ত করুন : আমিনুল হক নির্বাচনী নিরাপত্তা জোরদারে র‌্যাব-৪ এর মোটরসাইকেল পেট্রোলিং ও টহল মহড়া নির্বাচনে যে কোনো ধরনের নাশকতা প্রতিরোধে কোস্ট গার্ড সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে: মহাপরিচালক আনসার মহাপরিচালক: সন্ত্রাসীদের কোনো ধরনের চাপ বা হুমকিতে ভয় পাওয়া যাবে না’
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ রাজশাহী, সর্বশেষ

বগুড়া-৫ আসনে নির্বাচনি উত্তাপ: মাঠ দখলে বিএনপি-জামায়াতের বিশাল শোডাউন

শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি: / ৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬



ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বগুড়া-৫ (শেরপুর-ধুনট) আসনে বইছে নির্বাচনি হাওয়া। মাঠ পর্যায়ে নিজেদের শক্তি জানান দিতে তৎপরতা জোরদার করেছে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো। এরই ধারাবাহিকতায় সোমবার বিকেলে শেরপুর শহরে পৃথক বিশাল মিছিল ও শোডাউন করেছে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। নেতাকর্মীদের এমন সরব উপস্থিতিতে পুরো নির্বাচনি এলাকা এখন উৎসবমুখর।

বিকেল ৪টায় বগুড়া-৫ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপি মনোনীত প্রার্থী গোলাম মোহাম্মদ সিরাজের নেতৃত্বে একটি বিশাল মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে। মিছিলে অংশ নেওয়া হাজারো নেতাকর্মীর ‘ধানের শীষ’ ও দলীয় স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে রাজপথ। ধানের শীষের পক্ষে বিএনপির রাজপথ কাঁপানো মিছিল
মিছিল পূর্ব সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা বলেন, জনগণ তাদের ভোটাধিকার ফিরে পেতে মুখিয়ে আছে। দেশনায়ক তারেক রহমানের নেতৃত্বে এই জনপদে ধানের শীষের বিজয় সুনিশ্চিত করতে তৃণমূলের প্রতিটি কর্মীকে অতন্দ্র প্রহরীর মতো মাঠে কাজ করছে।

মিছিল পূর্ব এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সাবেক উপদেষ্টা ও শেরপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক আলহাজ্ব জানে আলম খোকা, বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য কেএম মাহবুবুর রহমান, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ফজলুর রহমান খোকন, উপজেলা বিএনপির সভাপতি শহিদুল ইসলাম বাবলু, পৌর বিএনপির সভাপতি স্বাধীন কুমার কুন্ডু, সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ আহমেদ জুয়েল প্রমূ। এ সময় যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, কৃষক দল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

অন্যদিকে, বিএনপির মিছিলের রেশ কাটতে না কাটতেই বিকেল সাড়ে ৫টায় মহাসড়ক প্রদক্ষিণ করে জামায়াতে ইসলামীর আরেকটি বিশাল মিছিল। দলটির মনোনীত প্রার্থী আলহাজ্ব দবিবুর রহমানের নেতৃত্বে এই মিছিলে বিপুল সংখ্যক কর্মী অংশ নেয়। নেতাকর্মীরা জানান, বগুড়া-৫ আসনটি ঐতিহাসিকভাবেই তাদের শক্তিশালী ঘাঁটি এবং আসন্ন নির্বাচনে তারা সেই আধিপত্য পুনরুদ্ধার করতে চায়। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা মানসুরুর রহমান, উপজেলা সেক্রেটারি আব্দুল্লাহ আল মোস্তাফিধ নাসিম এবং সিনিয়র নায়েবে আমির মাওলানা নাজমুল হক। তারা বলেন, ইনসাফ কায়েমের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বিকল্প নেই।

একই দিনে হাতপাখা প্রতীকের সমর্থনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত প্রার্থী মীর মাহমুদুর রহমান চুন্নু শেরপুর শহরে একটি বর্ণাঢ্য মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা বের করে। উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আগত কয়েকশ মোটরসাইকেলের এই বহরটি নির্বাচনি আমেজকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

শেরপুর ও ধুনট উপজেলার সাধারণ ভোটারদের মাঝে এই নির্বাচনি তৎপরতা নিয়ে ব্যাপক আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। চায়ের দোকান থেকে শুরু করে হাট-বাজারে এখন আলোচনার প্রধান বিষয় কে হচ্ছেন এই আসনের আগামীর কাণ্ডারি। দীর্ঘদিন পর বড় দলগুলোর এমন প্রকাশ্য কর্মসূচি সাধারণ মানুষের মধ্যে ভোটের আমেজ তৈরি করেছে


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

বিএনপির মিছিলে জামায়াতের হামলা, উপজেলা বিএনপির সম্পাদক গুরুতর আহত

সিরাজগঞ্জে ট্রাক প্রতীকের প্রার্থীর গাড়িতে হামলার অভিযোগ

চারঘাটে বিএনপি নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করার আহ্বান, ৪৮ ঘণ্টা পরও এক মঞ্চে আনতে ব্যর্থ

সানারপাড় পাবলিক স্কুলে জমজমাট বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৬ অনুষ্ঠিত

উল্লাপাড়ায় শেষ নির্বাচনী জনসভায় ধানের শীষে ভোট চাইলেন এম আকবর আলী

ভোট নষ্ট করবেন না, ধানের শীষকে জয়যুক্ত করুন : আমিনুল হক

বিএনপির মিছিলে জামায়াতের হামলা, উপজেলা বিএনপির সম্পাদক গুরুতর আহত

সিরাজগঞ্জে ট্রাক প্রতীকের প্রার্থীর গাড়িতে হামলার অভিযোগ

বগুড়া-৫ আসনে নির্বাচনি উত্তাপ: মাঠ দখলে বিএনপি-জামায়াতের বিশাল শোডাউন

চারঘাটে বিএনপি নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করার আহ্বান, ৪৮ ঘণ্টা পরও এক মঞ্চে আনতে ব্যর্থ

সানারপাড় পাবলিক স্কুলে জমজমাট বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৬ অনুষ্ঠিত

উল্লাপাড়ায় শেষ নির্বাচনী জনসভায় ধানের শীষে ভোট চাইলেন এম আকবর আলী

ভোট নষ্ট করবেন না, ধানের শীষকে জয়যুক্ত করুন : আমিনুল হক

নির্বাচনী নিরাপত্তা জোরদারে র‌্যাব-৪ এর মোটরসাইকেল পেট্রোলিং ও টহল মহড়া

নির্বাচনে যে কোনো ধরনের নাশকতা প্রতিরোধে কোস্ট গার্ড সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে: মহাপরিচালক

আনসার মহাপরিচালক: সন্ত্রাসীদের কোনো ধরনের চাপ বা হুমকিতে ভয় পাওয়া যাবে না’

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech