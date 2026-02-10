মঙ্গলবার, ১০ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৩:০৮ অপরাহ্ন
অর্থনীতি

বাংলাদেশি টাকায় আজকের মুদ্রা বিনিময় হার

অনলাইন ডেস্ক:
আপডেট : মঙ্গলবার, ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
-প্রতীকী ছবি।

বিশ্বের অনেক দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য দিনদিন বাড়ছে। এই বাণিজ্য চালিয়ে যেতে মুদ্রা বিনিময়ের পরিমাণও বাড়ছে।

লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে বাংলাদেশি টাকার আজ মঙ্গলবার বিনিময় হার :

বৈদেশিক মুদ্রার নাম–বাংলাদেশি টাকা

ইউএস ডলার – ১২২ টাকা ৩১ পয়সা
ইউরোপীয় ইউরো – ১৪৫ টাকা ৭৪ পয়সা
ব্রিটিশ পাউন্ড – ১৬৭ টাকা ৫১ পয়সা
অস্ট্রেলিয়ান ডলার – ৮৬ টাকা ৭৫ পয়সা
জাপানি ইয়েন – ৭৮ পয়সা
কানাডিয়ান ডলার – ৯০ টাকা ২৩ পয়সা
সুইডিশ ক্রোনা – ১৩ টাকা ৭৩ পয়সা
সিঙ্গাপুর ডলার – ৯৬ টাকা ৬৯ পয়সা
চীনা ইউয়ান রেনমিনবি – ১৭ টাকা ৬৮ পয়সা
ভারতীয় রুপি – ১ টাকা ৩৪ পয়সা
শ্রীলঙ্কান রুপি – ২ টাকা ৫৩ পয়সা

(সূত্র : বাংলাদেশ ব্যাংক)

সিঙ্গাপুর ডলার – ৯৬ টাকা ২৮ পয়সা
মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত – ৩১ টাকা ৩ পয়সা
সৌদি রিয়াল – ৩২ টাকা ৪৯ পয়সা
কুয়েতি দিনার – ৩৯৬ টাকা ৭৬ পয়সা

(সূত্র : গুগল)

*যেকোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।


