পল্লবীর ‘মাদক সম্রাজ্ঞী’ সোনিয়াসহ তিন কারবারি গ্রেফতার ,১৫ কেজি গাঁজা-ইয়াবা-হেরোইন উদ্ধার

রাজধানীর পল্লবীতে পৃথক দুটি বিশেষ অভিযান চালিয়ে ‘মাদক সম্রাজ্ঞী’ খ্যাত সোনিয়াসহ তিনজন মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এ সময় তাদের কাছ থেকে ১৫ কেজি গাঁজা, ৪৮০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট ও ৯৫ পুরিয়া হেরোইন উদ্ধার করা হয়।
সোমবার(০৯ ফেব্রুয়ারি) রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পল্লবী থানা পুলিশ এই দুটি অভিযান পরিচালনা করে বলে জানিয়েছে থানার একটি সূত্র।
সূত্র জানায়, গতকাল রাতে পল্লবী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম আলমগীর জাহানের নেতৃত্বে পূর্ব কুর্মিটোলা বস্তির একটি পরিত্যক্ত টিনের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে মো. আজাদ নামের এক ব্যক্তির কাছ থেকে ৮ কেজি এবং মো. স্বপন নামের আরেক ব্যক্তির কাছ থেকে ৭ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত গাঁজার মোট পরিমাণ ১৫ কেজি।
অন্যদিকে একই রাতে ওসির নেতৃত্বে পল্লবী থানাধীন মিল্লাত ক্যাম্প এলাকায় আরেকটি অভিযান চালায় পুলিশ। এ সময় মোছা. ছনি আক্তার ওরফে সোনিয়ার বসতঘর থেকে ৪৮০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট ও ৯৫ পুরিয়া হেরোইন উদ্ধার করা হয়, যার মোট ওজন ১৪ গ্রাম।
উল্লেখ্য, পল্লবী মিল্লাত ক্যাম্পের দাপুটে মাদক কারবারি সোনিয়া মাদক বিক্রির সময় সেগুলোর কোয়ালিটি নিয়ে ক্রেতাদের গ্যারান্টি দিতেন। এ সংক্লান্ত একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এর আগে ভাইরাল হয়।
পল্লবী থানার ওসি আলমগীর জাহান বলেন, মাদক উদ্ধারের ঘটনায় গ্রেফতারকৃত আসামিদের বিরুদ্ধে পৃথক দুই মামলা রজু হয়েছে। সোমবার তাদের আদালতে পাঠানো হবে।
তিনি আরও বলেন,পল্লবীতে মাদকবিরোধী এ ধরনের নিয়মিত চলমান থাকবে।
Leave a Reply