সংসদ সদস্য প্রার্থীদের কাছে সাতক্ষীরা উন্নয়ন দাবি মবের চেষ্টা করলে শুধু কেন্দ্র নয়, পুরো আসনের ভোট স্থগিত হবে: পুলিশপ্রধান পল্লবীর 'মাদক সম্রাজ্ঞী' সোনিয়াসহ তিন কারবারি গ্রেফতার ,১৫ কেজি গাঁজা-ইয়াবা-হেরোইন উদ্ধার নির্বাচনে যেকোনো অস্ত্র থ্রেট: আইজিপি বাংলাদেশি টাকায় আজকের মুদ্রা বিনিময় হার টাকা দিয়ে ভোট কেনা জামায়াতের রাজনৈতিক দেউলিয়াত্ব : মাহদী আমিন পরবর্তী সরকারের জন্য একটি স্বস্তিকর অর্থনীতি রেখে যাচ্ছি : অর্থ উপদেষ্টা কুমিল্লায় র‌্যাবের অভিযানে পুকুর থেকে অস্ত্র উদ্ধার কাল থেকে দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে টানা ৫ দিনের ছুটি বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী অবসর সুবিধা আইনে বড় পরিবর্তন: অধ্যাদেশ জারি
পল্লবীর ‘মাদক সম্রাজ্ঞী’ সোনিয়াসহ তিন কারবারি গ্রেফতার ,১৫ কেজি গাঁজা-ইয়াবা-হেরোইন উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক,ঢাকা / ৭ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬



রাজধানীর পল্লবীতে পৃথক দুটি বিশেষ অভিযান চালিয়ে ‘মাদক সম্রাজ্ঞী’ খ্যাত সোনিয়াসহ তিনজন মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এ সময় তাদের কাছ থেকে ১৫ কেজি গাঁজা, ৪৮০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট ও ৯৫ পুরিয়া হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

সোমবার(০৯ ফেব্রুয়ারি) রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পল্লবী থানা পুলিশ এই দুটি অভিযান পরিচালনা করে বলে জানিয়েছে থানার একটি সূত্র।

সূত্র জানায়, গতকাল রাতে পল্লবী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম আলমগীর জাহানের নেতৃত্বে পূর্ব কুর্মিটোলা বস্তির একটি পরিত্যক্ত টিনের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে মো. আজাদ নামের এক ব্যক্তির কাছ থেকে ৮ কেজি এবং মো. স্বপন নামের আরেক ব্যক্তির কাছ থেকে ৭ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত গাঁজার মোট পরিমাণ ১৫ কেজি।

অন্যদিকে একই রাতে ওসির নেতৃত্বে পল্লবী থানাধীন মিল্লাত ক্যাম্প এলাকায় আরেকটি অভিযান চালায় পুলিশ। এ সময় মোছা. ছনি আক্তার ওরফে সোনিয়ার বসতঘর থেকে ৪৮০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট ও ৯৫ পুরিয়া হেরোইন উদ্ধার করা হয়, যার মোট ওজন ১৪ গ্রাম।

উল্লেখ্য, পল্লবী মিল্লাত ক্যাম্পের দাপুটে মাদক কারবারি সোনিয়া মাদক বিক্রির সময় সেগুলোর কোয়ালিটি নিয়ে ক্রেতাদের গ্যারান্টি দিতেন। এ সংক্লান্ত একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এর আগে ভাইরাল হয়।

পল্লবী থানার ওসি আলমগীর জাহান বলেন, মাদক উদ্ধারের ঘটনায় গ্রেফতারকৃত আসামিদের বিরুদ্ধে পৃথক দুই মামলা রজু হয়েছে। সোমবার তাদের আদালতে পাঠানো হবে।

তিনি আরও বলেন,পল্লবীতে মাদকবিরোধী এ ধরনের নিয়মিত চলমান থাকবে।


