বুধবার, ১১ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০৪:১১ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
সিংড়ায় ১১৮ টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ, মালামাল প্রেরণ নির্বাচনে ২,০৯৮ নির্বাহী ও ৬৫৭ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ পাক-ভারত মহারণ, গাঙ্গুলীর চোখে ফেভারিট কে? ভোট উপলক্ষে আজও বাড়িমুখো মানুষ, নেই ভোগান্তি পূর্বাচল নীলা মার্কেটে অগ্নিকাণ্ড, পুড়ে ছাই ৫ দোকান কেমন থাকবে ভোটের দিনের আবহাওয়া আসছে সূর্যগ্রহণ : কোথায় দেখা যাবে, কোথায় যাবে না ৫৫ হাজার মেট্রিক টন সার কিনবে সরকার ডাবের পানি স্বাস্থ্যের জন্য এত কার্যকর কেন? রামাদানের আগমন ও আমাদের প্রস্তুতি
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ অর্থনীতি

৫৫ হাজার মেট্রিক টন সার কিনবে সরকার

অনলাইন ডেস্ক: / ৫ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ১১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬
-সংগৃহীত ছবি।

দেশে কৃষি উপকরণের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি মোট ৫৫ হাজার মেট্রিক টন সার সংগ্রহের পৃথক প্রস্তাব অনুমোদনের সুপারিশ করেছে।

অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত চলতি বছরের সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির ষষ্ঠ সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়।

সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী, তিউনিসিয়ার গ্রুপ কেমিক টুনিসিয়েন (জিসিটি) এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) মধ্যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের চুক্তির মাধ্যমে চতুর্থ লটে ২৫ হাজার মেট্রিক টন টিএসপি সার আমদানি করা হবে। এ আমদানির মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১৬২ কোটি ৫৭ লাখ টাকা। প্রতি টনের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৫৩০ মার্কিন ডলার।

অন্য এক সিদ্ধান্তে, শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী ২০২৫-২৬ অর্থবছরে কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (কাফকো) থেকে ৩০ হাজার মেট্রিক টন ব্যাগজাত দানাদার ইউরিয়া সার ক্রয়ের অনুমোদনের সুপারিশ করা হয়েছে। এতে ব্যয় হবে ১৫৮ কোটি ৬৫ লাখ টাকা। ব্যাগিং চার্জসহ প্রতি মেট্রিক টনের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৪৩১ মার্কিন ডলার।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, আসন্ন আবাদ মৌসুমে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ এবং খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখতে এসব সার আমদানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সভায় সার সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে মেহেরপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলায় সার বাফার গোডাউন নির্মাণের দুটি প্রস্তাব অনুমোদনের সুপারিশ করা হয়।

‘সার সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্য দেশব্যাপী ৩৪টি বাফার গোডাউন নির্মাণ (প্রথম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মেহেরপুর জেলায় ১০ হাজার মেট্রিক টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন একটি গোডাউন নির্মাণ করা হবে, যার ব্যয় ধরা হয়েছে ৪০ কোটি ৭৬ লাখ টাকা। প্রকল্পটির কাজ বাস্তবায়ন করবে মেসার্স এস এস রহমান ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড।

এ ছাড়াও, ঠাকুরগাঁও জেলায় ২০ হাজার মেট্রিক টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন আরেকটি গোডাউন নির্মাণ করা হবে, যার ব্যয় ধরা হয়েছে ৫৯ কোটি ১৯ লাখ টাকা। এ কাজের ঠিকাদার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে মেসার্স মাজিদ সন্স কনস্ট্রাকশন লিমিটেড।

কর্মকর্তারা জানান, এসব বাফার গোডাউন কৃষকদের কাছে সময়মতো সার পৌঁছে দিতে সহায়ক হবে এবং সংগ্রহ-পরবর্তী অপচয় কমাতে ভূমিকা রাখবে।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

বাংলাদেশি টাকায় আজকের মুদ্রা বিনিময় হার

পরবর্তী সরকারের জন্য একটি স্বস্তিকর অর্থনীতি রেখে যাচ্ছি : অর্থ উপদেষ্টা

আজকের স্বর্ণের দাম

আবারও ধর্মঘটে চট্টগ্রাম বন্দরে অচলাবস্থা

ভারতকে মার্কিন শুল্ক ছাড়ে চ্যালেঞ্জে বাংলাদেশের রফতানি

রমজান ঘিরে সুখবর; গরুর মাংস-মুরগি-ডিম ও দুধের দাম কমাল সরকার

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech