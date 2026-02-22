রবিবার, ২২ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ০১:২৩ অপরাহ্ন
সিরাজগঞ্জের ট্রাকের ধাক্কায় অটোভ্যানচালক নিহত

আপডেট : রবিবার, ২২ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬

সিরাজগঞ্জে যমুনা সেতুর পশ্চিম সংযোগ সড়কে ট্রাকের ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত অটোভ্যানের এক চালক নিহত হয়েছেন। 

রবিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে সদরের মুলিবাড়ি চেকপোস্ট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

তাৎক্ষণিকভাবে নিহত ব্যক্তির নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঢাকামুখী লেনে একটি ট্রাক ব্যাটারিচালিত অটোভ্যানকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই ওই চালকের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর ট্রাকটি দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

এ বিষয়ে যমুনা সেতু পশ্চিম থানার এএসআই শফিকুল ইসলাম বলেন, দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। বিস্তারিত পরে জানানো হবে।


