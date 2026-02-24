মঙ্গলবার, ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ১০:১৬ অপরাহ্ন
রাজশাহী

মানবিক যাত্রা ফাউন্ডেশন” এর উদ্যোগে কাজিপুরে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পিং

কাজিপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি:
আপডেট : মঙ্গলবার, ২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬

“মানবতার কল্যাণে আগামীর সন্ধানে” এই মোটো কে সামনে রেখে “মানবিক যাত্রা ফাউন্ডেশন” এর উদ্যোগে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুরে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে।২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ইং তারিখে উপজেলায় ০২ নং চালিতাডাঙ্গা ইউনিয়নের সাতকয়া গ্রামে মানবিক যাত্রা ফাউন্ডেশন ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করে। উক্ত ক্যাম্পটিতে রোগীর চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন উপজেলা স্বাস্থ্য

কমপ্লেক্সের সহকারী সার্জন, ডাক্তার সাবরিনা আক্তার তৃণা। দিনব্যাপী ক্যাম্পে মোট ৫৬ জন রোগী উপস্থিতি হয়ে চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ গ্রহণ করেন।


