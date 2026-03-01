শেরেবাংলা নগর আনসার সদস্যরা অভিযানে মলম পার্টির ৭ নারী সদস্য আটক

রাজধানীর শেরেবাংলা নগর জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল এলাকায় সক্রিয় ‘মলম পার্টি’র সাত নারী সদস্যকে আটক করেছে আনসার সদস্যরা।
শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি ) সকাল আনুমানিক ৯টা ৪০ মিনিটে ঢাকা মহানগর আনসার পশ্চিম জোনের উদ্যোগে শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। হাসপাতালের সামনে দীর্ঘদিন ধরে একটি প্রতারক চক্র সক্রিয় রয়েছে—এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়।
শুক্রবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর উপপরিচালক ও গণসংযোগ কর্মকর্তা মো. আশিকউজ্জামান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, অভিযানে পিসি মো. সাদেক হোসেন ও আনসার সদস্য মো. আরমান আলীর নেতৃত্বে চক্রের সাত নারী সদস্যকে আটক করা হয়। তারা হাসপাতাল এলাকায় চিকিৎসা নিতে আসা রোগী ও স্বজনদের সঙ্গে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ হাতিয়ে নিত বলে অভিযোগ রয়েছে।
আটকদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে।
এ অভিযানের ফলে হাসপাতাল এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের মাঝে স্বস্তি ফিরে এসেছে।
