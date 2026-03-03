মঙ্গলবার, ০৩ মার্চ ২০২৬, ০১:৫১ অপরাহ্ন
ইরাকসহ ১৫ দেশে সতর্কতা, মার্কিন নাগরিকদের দ্রুত সরার নির্দেশ
/ আন্তর্জাতিক, সর্বশেষ

ইরাকসহ ১৫ দেশে সতর্কতা, মার্কিন নাগরিকদের দ্রুত সরার নির্দেশ

আপডেট : মঙ্গলবার, ৩ মার্চ, ২০২৬

রাকে নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কায় জরুরি নির্দেশনা জারি করেছে United States Embassy in Iraq (ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস)। দূতাবাস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, “নিরাপত্তাজনিত কারণে” জরুরি নয় এমন মার্কিন সরকারি কর্মীদের অবিলম্বে দেশ ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দূতাবাস তাদের ভ্রমণ সতর্কতাও হালনাগাদ করেছে। এতে বলা হয়, রাজধানী বাগদাদে কর্মরত মার্কিন সরকারি কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে শহরের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ব্যবহার না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তা Mora Namdar (মোরা নামদার) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রতি জরুরি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, “গুরুতর নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে” একাধিক দেশ থেকে মার্কিন নাগরিকদের অবিলম্বে বাণিজ্যিক পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশত্যাগ করা উচিত।


Political News যেসব দেশের জন্য এই সতর্কতা জারি করা হয়েছে, সেগুলো হলো: Bahrain (বাহরাইন), Egypt (মিসর), Iran (ইরান), Iraq (ইরাক), Israel (ইসরায়েল), পশ্চিম তীর ও গাজা অঞ্চল, Jordan (জর্ডান), Kuwait (কুয়েত), Lebanon (লেবানন), Oman (ওমান), Qatar (কাতার), Saudi Arabia (সৌদি আরব), Syria (সিরিয়া), United Arab Emirates (সংযুক্ত আরব আমিরাত) এবং Yemen (ইয়েমেন)।

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এ সতর্কতা জারি করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

সূত্র: আল-জাজিরা।


