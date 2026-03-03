মঙ্গলবার, ০৩ মার্চ ২০২৬, ০১:৪৪ অপরাহ্ন
/ খেলাধুলা, সর্বশেষ

বিশ্বকাপে ব্যর্থতার খেসারত, বিশাল জরিমানার মুখে সালমান-বাবররা

অনলাইন ডেস্ক: / ৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ৩ মার্চ, ২০২৬

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এক বিরল সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবারের টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর। টুর্নামেন্টে নাটকীয় লড়াই থাকলেও শেষ ম্যাচ জিতেও সেমিফাইনালে উঠতে পারেনি সালমান আলী আঘার নেতৃত্বাধীন দল। ফলে সুপার এইট পর্ব থেকেই বিদায় নিতে হয়েছে সাবেক চ্যাম্পিয়নদের।

সাধারণত ক্রিকেটাররা ভালো খেললে বোনাস বা পুরস্কার পান, কিন্তু খারাপ করলে জরিমানার নজির খুব কমই দেখা যায়। তবে এবার ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ নিয়েছে বোর্ড। বিশ্বকাপে ব্যর্থতার কারণে বাবর আজম ও শাহীন শাহ আফ্রিদিসহ প্রত্যেক খেলোয়াড়কে ৫০ লাখ পাকিস্তানি রুপি করে জরিমানা গুনতে হবে।

এক্সপ্রেস ট্রিবিউন এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতের বিপক্ষে একপেশে হারের পরপরই এই সিদ্ধান্ত নেয় বোর্ড। দল যদি সেমিফাইনালে জায়গা করে নিতে পারত, তাহলে হয়তো এই শাস্তি এড়ানো যেত। কিন্তু শেষ চারে উঠতে না পারায় জরিমানার সিদ্ধান্ত আর পরিবর্তন করা হয়নি।


এখানেই শেষ নয়। গণমাধ্যমের দাবি, পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি দলে বড় রদবদলের কথা ভাবা হচ্ছে। পরিবর্তন আসতে পারে নেতৃত্বেও। বিশ্বকাপে পাকিস্তানের যাত্রা শুরু হয়েছিল নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। সেই ম্যাচে ঘাম ঝরিয়ে জিততে হয় সালমানদের। ৩ বল হাতে রেখে জেতে ৩ উইকেটে, যদিও লক্ষ্য ছিল মাত্র ১৪৮ রান। পরের ম্যাচে অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রকে দাপটের সাথে হারিয়ে আগের বিশ্বকাপের প্রতিশোধ নেয়। যদিও পাকিস্তান ভেঙে পড়ে ভারতের বিপক্ষে। ১৭৫ রান তাড়া করতে নেমে মাত্র ১১৪ রানে গুটিয়ে যায়, হারে ৬১ রানের ব্যবধানে। নামিবিয়ার বিপক্ষে ১০২ রানের জয়ে অবশ্য অনায়াসে জায়গা করে নেয় সুপার এইটে।

সুপার এইটে পাকিস্তানের প্রথম ম্যাচ ছিল নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। সেই ম্যাচ বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হলে দুই দল পায় একটি করে পয়েন্ট। এরপর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আশা জাগিয়েও জিততে পারেনি পাকিস্তান। ৫ বল হাতে রেখে ২ উইকেটের জয় পায় ১৬৫ রান তাড়া করতে নামা ইংলিশরা। এরপর সমীকরণের অঙ্ক মেলাতে না পারায় শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে শেষ ম্যাচে জিতেও সেমিফাইনালে যেতে পারেনি সাবেক বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।


