সিরাজগঞ্জে ইসলামী ছাত্র শিবিরের ইফতার মাহফিল

সিরাজগঞ্জে ইসলামী ছাত্রশিবিরের থানা দায়িত্বশীলদের সন্মানে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির সিরাজগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে এই ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।
ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির সিরাজগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি মো: আব্দুল আজিজ।
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির সিরাজগঞ্জ জেলা শাখার সেক্রেটারি মো: রেজওয়ানুল্লাহ শোয়াইবের সঞ্চালনায় সন্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সিরাজগঞ্জ পৌর শাখার আমির অধ্যাপক মো: আব্দুল লতিফ।
এসময় বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির সিরাজগঞ্জ জেলা শাখার অন্তর্গত সকল সাংগঠনিক থানা শাখার সভাপতি-সেক্রেটারিসহ ইসলামী ছাত্রশিবির ও জামায়াতে ইসলামীর সিরাজগঞ্জ জেলাসহ বিভিন্ন ইউনিটের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
ইফতার ও দোয়া মাহফিলে পবিত্র মাহে রমজানের তাৎপর্য, তাকওয়া অর্জন এবং ইসলামী আন্দোলনের কার্যক্রমকে আরও বেগবান করার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।
