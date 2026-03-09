রায়গঞ্জে অসহায় বৃদ্ধার পাশে দাঁড়ালেন স্বেচ্ছাসেবী ও সাংবাদিক

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার চান্দাইকোনা ইউনিয়নের পশ্চিম লক্ষীকোলা গ্রামের অসহায় ও অসুস্থ বৃদ্ধা রেজিয়া বেগমকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
স্থানীয়রা জানান, রেজিয়া বেগম দীর্ঘদিন ধরে বয়স ও অসুস্থতার কারণে একাকী কষ্টে জীবনযাপন করছেন। বর্তমানে তিনি স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলা করতে পারছেন না। আগে অন্যের বাড়িতে কাজ করে সংসার চালানোর পরও বয়স ও শারীরিক সমস্যার কারণে আর তা সম্ভব হচ্ছে না।
বিষয়টি জানতে পেরে গণমাধ্যম কর্মী হৃদয় আহমেদ লিমন মানবিক সহায়তার উদ্যোগ নেন। তার অর্থায়নে খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করা হয় এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী কাজল দাস তা শনিবার (৭ মার্চ) বিকালে রেজিয়া বেগমের হাতে পৌঁছে দেন।
খাদ্য সহায়তার মধ্যে ছিল—এক বস্তা চিকন চাল, ৩০টি ডিম, এক লিটার সয়াবিন তেল, দুই কেজি মসুর ডাল, এক কেজি লবণ এবং পাঁচ কেজি আলু।
স্বেচ্ছাসেবী কাজল দাস বলেন, “বৃদ্ধা রেজিয়া বেগমের পাশে দাঁড়ানো আমাদের মানবিক দায়িত্ব। সামান্য চেষ্টা হলেও তার জীবনকে সাময়িকভাবে সহজ করতে পেরেছি।”
গণমাধ্যম কর্মী হৃদয় আহমেদ লিমন বলেন, “সমাজের অসহায় মানুষের জন্য এগিয়ে আসা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আশা করি, আরও মানুষ এগিয়ে এসে তাদের পাশে দাঁড়াবে।”
স্থানীয়রা বলেন, এই সহায়তা কিছুদিনের জন্য হলেও রেজিয়া বেগমের খাদ্য সংকট লাঘব করবে। পাশাপাশি তারা সমাজের বিত্তবান ও সহৃদয় ব্যক্তিদেরও অনুরোধ জানিয়েছেন, যেন তারা নিয়মিতভাবে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ান।
