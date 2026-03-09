সোমবার, ০৯ মার্চ ২০২৬, ১১:০২ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
রায়গঞ্জে অসহায় বৃদ্ধার পাশে দাঁড়ালেন স্বেচ্ছাসেবী ও সাংবাদিক সিরাজগঞ্জে ইসলামী ছাত্র শিবিরের ইফতার মাহফিল জ্বালানি তেলের ‘কৃত্রিম সংকট’ বন্ধ অধিকাংশ পাম্প সিরাজগঞ্জে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু কাজিপুরে আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ রাখতে সর্বাত্বক চেষ্টা করা হবে  ; সাংসদ সেলিম রেজা  রাজশাহীতে ডিবির অভিযানে মাদক কারবারী গ্রেফতার-৩, পলাতক-১ রাজশাহীতে ভারতীয় মদ, ফেনসিডিল ও কীটনাশক জব্দ রাজশাহীর বাঘায় সিএনজি ভটভটির মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৩, আহত ২ কাজিপুরে আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ রাখতে সর্বাত্বক চেষ্টা করা হবে  ; সাংসদ সেলিম রেজা  কর্মক্ষেত্রে এবং জনসমক্ষে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ রাজশাহী, সর্বশেষ

রায়গঞ্জে অসহায় বৃদ্ধার পাশে দাঁড়ালেন স্বেচ্ছাসেবী ও সাংবাদিক

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ৯ মার্চ, ২০২৬



সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার চান্দাইকোনা ইউনিয়নের পশ্চিম লক্ষীকোলা গ্রামের অসহায় ও অসুস্থ বৃদ্ধা রেজিয়া বেগমকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, রেজিয়া বেগম দীর্ঘদিন ধরে বয়স ও অসুস্থতার কারণে একাকী কষ্টে জীবনযাপন করছেন। বর্তমানে তিনি স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলা করতে পারছেন না। আগে অন্যের বাড়িতে কাজ করে সংসার চালানোর পরও বয়স ও শারীরিক সমস্যার কারণে আর তা সম্ভব হচ্ছে না।

বিষয়টি জানতে পেরে গণমাধ্যম কর্মী হৃদয় আহমেদ লিমন মানবিক সহায়তার উদ্যোগ নেন। তার অর্থায়নে খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করা হয় এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী কাজল দাস তা শনিবার (৭ মার্চ) বিকালে রেজিয়া বেগমের হাতে পৌঁছে দেন।

খাদ্য সহায়তার মধ্যে ছিল—এক বস্তা চিকন চাল, ৩০টি ডিম, এক লিটার সয়াবিন তেল, দুই কেজি মসুর ডাল, এক কেজি লবণ এবং পাঁচ কেজি আলু।

স্বেচ্ছাসেবী কাজল দাস বলেন, “বৃদ্ধা রেজিয়া বেগমের পাশে দাঁড়ানো আমাদের মানবিক দায়িত্ব। সামান্য চেষ্টা হলেও তার জীবনকে সাময়িকভাবে সহজ করতে পেরেছি।”

গণমাধ্যম কর্মী হৃদয় আহমেদ লিমন বলেন, “সমাজের অসহায় মানুষের জন্য এগিয়ে আসা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আশা করি, আরও মানুষ এগিয়ে এসে তাদের পাশে দাঁড়াবে।”

স্থানীয়রা বলেন, এই সহায়তা কিছুদিনের জন্য হলেও রেজিয়া বেগমের খাদ্য সংকট লাঘব করবে। পাশাপাশি তারা সমাজের বিত্তবান ও সহৃদয় ব্যক্তিদেরও অনুরোধ জানিয়েছেন, যেন তারা নিয়মিতভাবে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ান।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

সিরাজগঞ্জে ইসলামী ছাত্র শিবিরের ইফতার মাহফিল

জ্বালানি তেলের ‘কৃত্রিম সংকট’ বন্ধ অধিকাংশ পাম্প

সিরাজগঞ্জে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

কাজিপুরে আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ রাখতে সর্বাত্বক চেষ্টা করা হবে  ; সাংসদ সেলিম রেজা 

রাজশাহীতে ডিবির অভিযানে মাদক কারবারী গ্রেফতার-৩, পলাতক-১

রাজশাহীতে ভারতীয় মদ, ফেনসিডিল ও কীটনাশক জব্দ

রায়গঞ্জে অসহায় বৃদ্ধার পাশে দাঁড়ালেন স্বেচ্ছাসেবী ও সাংবাদিক

সিরাজগঞ্জে ইসলামী ছাত্র শিবিরের ইফতার মাহফিল

জ্বালানি তেলের ‘কৃত্রিম সংকট’ বন্ধ অধিকাংশ পাম্প

সিরাজগঞ্জে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

কাজিপুরে আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ রাখতে সর্বাত্বক চেষ্টা করা হবে  ; সাংসদ সেলিম রেজা 

রাজশাহীতে ডিবির অভিযানে মাদক কারবারী গ্রেফতার-৩, পলাতক-১

রাজশাহীতে ভারতীয় মদ, ফেনসিডিল ও কীটনাশক জব্দ

রাজশাহীর বাঘায় সিএনজি ভটভটির মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৩, আহত ২

কাজিপুরে আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ রাখতে সর্বাত্বক চেষ্টা করা হবে  ; সাংসদ সেলিম রেজা 

কর্মক্ষেত্রে এবং জনসমক্ষে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech