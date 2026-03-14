হেজবুল্লাহর সাথে যৌথভাবে ইসরায়েলে হামলার দাবি ইরানের

হেজবুল্লাহর সাথে যৌথভাবে ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরান। দেশটির ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোর বা আইআরজিসি এর বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা তাসমিন।
ইরানের সামরিক শাখা বলছে, লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠীর সাথে মিলে এই হামলা চালিয়েছে আইআরজিসি নৌবাহিনী এবং ড্রোন ইউনিট।
এই হামলার ফলে ইসরায়েলের তেল আবিব, মধ্য ইসরায়েল এবং অধিকৃত পশ্চিম তীরের কিছু অংশে বিমান সতর্কতা জারি করা হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে।
যদিও সবশেষ চলানো এই হামলায় এখন পর্যন্ত হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।
সূত্র: বিবিসি
