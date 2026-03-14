শনিবার, ১৪ মার্চ ২০২৬, ১০:২০ পূর্বাহ্ন
সর্বশেষ
মধ্যপ্রাচ্য সংকট : শনিবার বাতিল ২৪ ফ্লাইট স্বাধীনতা দিবসের প্রস্তুতিতে জাতীয় স্মৃতিসৌধে ৩ দিন প্রবেশ বন্ধ মাঠে ফেরার অপেক্ষা আরও বাড়ছে এমবাপের হিজবুল্লাহর রকেট ও ইরানের ক্লাস্টার বোমার কবলে ইসরায়েল দীর্ঘদিন পর নতুন গানে ফিরলেন আসিফ যুদ্ধে ইরানের কৌশল কী? যখন আমি অনুভব করব, তখনই শেষ হবে ইরান যুদ্ধ: ট্রাম্প রিয়াল মাদ্রিদের ম্যাচসহ টিভিতে যা দেখবেন ঈদে ফিরতি ট্রেনযাত্রার দ্বিতীয় দিনের টিকিট বিক্রি আজ হেজবুল্লাহর সাথে যৌথভাবে ইসরায়েলে হামলার দাবি ইরানের
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ আন্তর্জাতিক

হেজবুল্লাহর সাথে যৌথভাবে ইসরায়েলে হামলার দাবি ইরানের

অনলাইন ডেস্ক: / ১৯ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ১৪ মার্চ, ২০২৬
-সংগৃহীত ছবি।

হেজবুল্লাহর সাথে যৌথভাবে ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরান। দেশটির ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোর বা আইআরজিসি এর বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা তাসমিন।

ইরানের সামরিক শাখা বলছে, লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠীর সাথে মিলে এই হামলা চালিয়েছে আইআরজিসি নৌবাহিনী এবং ড্রোন ইউনিট।

এই হামলার ফলে ইসরায়েলের তেল আবিব, মধ্য ইসরায়েল এবং অধিকৃত পশ্চিম তীরের কিছু অংশে বিমান সতর্কতা জারি করা হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে।

যদিও সবশেষ চলানো এই হামলায় এখন পর্যন্ত হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

সূত্র: বিবিসি


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech