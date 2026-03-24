ইরানি রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছে যুক্তরাজ্য

যুক্তরাজ্যে ইরানের রাষ্ট্রদূত সৈয়দ আলী মুসাভিকে তলব করেছে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
তেহরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাজ্য ও বহির্বিশ্বে ‘বেপরোয়া ও অস্থিতিশীল কর্মকাণ্ডের’ অভিযোগ তুলে মুসাভিকে তলব করা হয়েছে বলে বিবিসি জানিয়েছে।
‘পররাষ্ট্র, কমনওয়েলথ ও উন্নয়ন অফিস’ এক বিবৃতিতে বলেছে, একটি বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থাকে সহায়তার সন্দেহে যুক্তরাজ্যে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার ও অভিযোগ দায়েরের পর ইরানের দূতকে তলব করা হলো।
চলতি মাসের শুরুর দিকে ৪০ বছরের নেয়ামাতুল্লাহ শাহসাভানি ও ২২ বছর বয়সি আলীরেজা ফারাসাতীকে ইরান-সংশ্লিষ্ট একটি তদন্তের মাধ্যমে গ্রেপ্তার করা হয়।
তাদের বিরুদ্ধে ব্রিটেনের প্রাচীনতম সিনাগগসহ (ইহুদি উপাসনালয়) বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে রেকি বা নজরদারি চালানোর অভিযোগ করা হয়।
