মঙ্গলবার, ২৪ মার্চ ২০২৬, ০৬:৪৯ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
ঈদের ছুটিতেও জরুরি প্রসূতি সেবা সার্ভিস প্রদান করলো পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ লালপুরে ট্রাক-অটোরিক্সার মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ গেল ৩ জনের, আহত-৪ বর্তমান সরকার জনগণের কাছে দেয়া প্রত্যেকটি অঙ্গীকার অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করবে-দুলু মুন্সিগঞ্জে কোস্ট গার্ডের অভিযান: সাড়ে ৪ কোটি টাকার অবৈধ চিংড়ি রেণু জব্দ মানবপাচার মামলায় গ্রেফতার সংসদ সদস্য মাসুদ, রয়েছে ১১ মামলা: ডিবি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হতে কর্মকর্তাদের যেসব নির্দেশ দিল ইসি স্বাধীনতা দিবসে জামায়াতের দুই দিনের কর্মসূচি, স্মৃতিসৌধে যাবেন আমির যুক্তরাষ্ট্রে তেল শোধনাগারে ভয়াবহ বিস্ফোরণ যশোরে সড়ক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের তিনজন নিহত মধ্যপ্রাচ্য থেকে ফেরত গেল বৃহত্তম মার্কিন রণতরি জেরাল্ড আর ফোর্ড
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ ঢাকা, সর্বশেষ

মুন্সিগঞ্জে কোস্ট গার্ডের অভিযান: সাড়ে ৪ কোটি টাকার অবৈধ চিংড়ি রেণু জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক,ঢাকা / ৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ২৪ মার্চ, ২০২৬




মুন্সিগঞ্জে অভিযান চালিয়ে প্রায় সাড়ে ৪ কোটি টাকা মূল্যের বিপুল পরিমাণ অবৈধ চিংড়ি রেণু জব্দ করেছে কোস্ট গার্ড।

মঙ্গলবার (২৪ মার্চ ) ভোর থেকে সকাল পর্যন্ত জেলার পদ্মা উত্তর থানাধীন পদ্মা সেতু টোল প্লাজা সংলগ্ন এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। বিষয়টি দুপুরে নিশ্চিত করেন কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন।

কোস্ট গার্ড সূত্র জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কোস্ট গার্ড কম্পোজিট স্টেশন পদ্মার একটি দল সকাল ৬টা থেকে ১১টা পর্যন্ত বিশেষ অভিযান চালায়। এ সময় কক্সবাজার থেকে সাতক্ষীরাগামী সন্দেহভাজন তিনটি মাইক্রোবাসে তল্লাশি চালিয়ে ৯১ লাখ ৫০ হাজার পিস অবৈধ চিংড়ি রেণু জব্দ করা হয়, যার আনুমানিক বাজারমূল্য ৪ কোটি ৫৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

অভিযান শেষে লৌহজং উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তার উপস্থিতিতে জব্দকৃত চিংড়ি রেণু পদ্মা নদীতে অবমুক্ত করা হয়। তবে মাইক্রোবাসের চালক ও হেল্পারদের কাছ থেকে মুচলেকা নিয়ে গাড়িসহ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

কোস্ট গার্ড জানিয়েছে, দেশের মৎস্যসম্পদ রক্ষা ও অবৈধ আহরণ রোধে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech