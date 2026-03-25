বুধবার, ২৫ মার্চ ২০২৬, ০৮:২০ অপরাহ্ন
এবার আমিরাত-বাহরাইনের উপকূল দখলের হুমকি ইরানের : রিপোর্ট

আপডেট : বুধবার, ২৫ মার্চ, ২০২৬

যুক্তরাষ্ট্র ‘ভুল করলে’ ইরান বাহরাইন এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের উপকূলীয় অঞ্চলগুলো দখল করতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা বিশ্লেষক মোর্তেজা সিমিয়ারি।

ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম আইআরআইবি’কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেছেন মোর্তেজা সিমিয়ারি।

মোর্তেজা সিমিয়ারি বলেন, এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র যদি কোনো ‘ভুল’ করে, তবে ইরানের সামরিক বাহিনী ‘ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত’।

তিনি আরও বলেন, ইরানের সশস্ত্র বাহিনী সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং বাহরাইনের উপকূল দখল করতে এবং ‘আঞ্চলিক ভূ-প্রকৃতি মৌলিকভাবে পরিবর্তন’ করতে প্রস্তুত।

সতর্ক করে দিয়ে সিমিয়ারি বলেন, ‘সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং বাহরাইনের উপকূলে প্রবেশ করা (ইরানের) আলোচ্যসূচিতে (agenda) রয়েছে।’

ইরানি বিশ্লেষকের এই মন্তব্য এমন সময় এলো, যখন সংযুক্ত আরব আমিরাত তেহরানের হামলার বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিয়েছে। সম্প্রতি আমিরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল্লাহ বিন জায়েদ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ দেওয়া এক পোস্টে স্পষ্ট জানিয়েছেন, তারা ‘সন্ত্রাসীদের দ্বারা ব্ল্যাকমেইলড’ হবেন না।

আমিরাতের প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা আনোয়ার গারগাশও বলেন, আরব উপসাগরীয় দেশগুলোর ওপর ইরানের নগ্ন আগ্রাসন গভীর ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব ফেলছে এবং এর ফলে তারা ওয়াশিংটনের সঙ্গে তাদের ‘নিরাপত্তা অংশীদারত্ব’ আরও জোরালো করছে।

এদিকে, ইরান যুদ্ধে উত্তেজনার বৃদ্ধির মধ্যেই মধ্যপ্রাচ্যে এক হাজার প্যারাট্রুপার মোতায়েন করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

উল্লেখ্য, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ইরানের ওপর যৌথভাবে হামলা চালাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল। ওই দিন থেকেই পাল্টা জবাব দিতে শুরু করে ইরানও। এভাবেই টানা ২৬তম দিন গড়িয়েছে যুদ্ধ। ইসরায়েল ও উপসাগরীয় দেশগুলোতে অবস্থিত বিভিন্ন মার্কিন সামরিক স্থাপনায় অনবরত হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইরান। এতে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে গোটা মধ্যপ্রাচ্য। সেই সঙ্গে বিশ্ব জ্বালানি পরিবহনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রুটি হরমুজ প্রণালি কার্যত বন্ধ করে দিয়েছে তেহরান। এতে সারাবিশ্বে জ্বালানির বাজারে চরম অস্থিরতা শুরু হয়েছে।

সূত্র : মিডল ইস্ট আই


ইসরায়েলে ৪০ মিনিটে চার দফা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ইরানের

ট্রাম্পের ১৫ দফা প্রস্তাব মানলে কী পাবে ইরান?

ইরানের সঙ্গে নয়, যুক্তরাষ্ট্র নিজেরাই নিজেদের সঙ্গে আলোচনা করছে

মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন ঘাঁটি বন্ধসহ যে ৫ শর্ত দিল ইরান

যুক্তরাষ্ট্রে তেল শোধনাগারে ভয়াবহ বিস্ফোরণ

মধ্যপ্রাচ্য থেকে ফেরত গেল বৃহত্তম মার্কিন রণতরি জেরাল্ড আর ফোর্ড

চাকরি হারালেন ৪ সহকারী পুলিশ সুপার

ফেরিতে ওঠার সময় যাত্রীবাহী বাস নদীতে, হতাহতের শঙ্কা

এবার আমিরাত-বাহরাইনের উপকূল দখলের হুমকি ইরানের : রিপোর্ট

ঈদ বকশিস দেওয়ার কথা বলে ডেকে নিয়ে যুবককে হত্যা, বিএনপি নেতা বহিষ্কার

ইসরায়েলে ৪০ মিনিটে চার দফা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ইরানের

২৬ মার্চ আমাদের জাতীয় জীবনের এক গৌরবময় ও ঐতিহাসিক দিন: প্রধানমন্ত্রী

মুন্সিগঞ্জে প্রায় ৬ কোটি টাকার অবৈধ চিংড়ি রেণু জব্দ

বাস-ট্রেনের সংঘর্ষে ১২ মৃত্যু: দ্বায়িত্ব অবহেলায় দূর্ঘটনা, ঘটনাস্থলে ছিলেন না দুই গেইটম্যানের কেউই

রুহুল কুদ্দুস কাজলকে অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন

স্বাধীনতা দিবসের দিনে মাঠে নামছেন আশরাফুল-নাফিসরা

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

