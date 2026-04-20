ইসলামিয়া সরকারি কলেজের ইংরেজি বিভাগের ৬ষ্ঠ ব্যাচের বিদায় সংবর্ধনা

সিরাজগঞ্জের ইসলামিয়া সরকারি কলেজের ইংরেজি বিভাগের ৬ষ্ঠ ব্যাচের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার বিকেল ৩টায় সদর উপজেলার ধানবান্ধি এলাকার কলেজের ইংরেজি বিভাগের হলরুমে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান মির্জা সুলতান মাহমুদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ শরিফ-উস সাইদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিদায়ী শিক্ষার্থী জান্নাতুল ফেরদৌস ও দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী সিয়াম আহমেদ।
অনুষ্ঠানে বক্তারা বিদায়ী শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবনে সাফল্য কামনা করেন এবং অধ্যবসায় ও নৈতিকতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
বিদায়ী শিক্ষার্থীরা কলেজ জীবনের স্মৃতিচারণ করে শিক্ষক ও সহপাঠীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।
এ সময় সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়। শেষে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের সম্মাননা স্মারক প্রদান ও দোয়া-মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।
