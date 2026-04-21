মানবিক বিবেচনায় সেই যুব মহিলা লীগ নেত্রীর জামিন

আপডেট : মঙ্গলবার, ২১ এপ্রিল, ২০২৬
- যুব মহিলা লীগ নেত্রী শিল্পী বেগম। সংগৃহীত ছবি

রাজধানীর তেজগাঁও থানায় দায়ের করা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একটি মামলায় গ্রেফতার যুব মহিলা লীগ নেত্রী শিল্পী বেগমকে জামিন দিয়েছেন আদালত।

মানবিক দিক বিবেচনায় ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান পাঁচ হাজার টাকা মুচলেকায় পুলিশ রিপোর্ট না দেওয়া পর্যন্ত তার জামিন মঞ্জুর করেন।

এর আগে ​মঙ্গলবার দুপুরে প্রথম দফায় শুনানি শেষে ঢাকার একটি মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত শিল্পী বেগমের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরপর আদালত থেকে জেল হাজতে নেওয়ার সময় এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। দেড় মাসের কন্যাসন্তানকে বুকে নিয়ে ও পেটে অস্ত্রোপচারের বেল্ট পরা অবস্থায় শিল্পী বেগমকে কাঁদতে দেখা যায়। পরবর্তীতে এই মানবিক কারণগুলো দেখিয়ে পুনরায় জামিনের আবেদন করা হলে আদালত তা মঞ্জুর করেন।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় তেজগাঁওয়ের রেলওয়ে কলোনি এলাকার নিজ বাসা থেকে শিল্পী বেগমকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তদন্ত কর্মকর্তার দাবি, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমনে শিল্পী বেগম সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন এবং প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তার জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

​মামলার এজাহার অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ১৬ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তাহমিদ মুবিন রাতুল চানখাঁরপুল এলাকায় গুলিবিদ্ধ হন। অভিযোগ রয়েছে, পরবর্তীতে ২৩ জুলাই শিল্পী বেগমের নির্দেশে একদল সশস্ত্র লোক ওই শিক্ষার্থীর বাসায় হামলা চালায়। হামলায় পাঁচ লাখ টাকার আসবাবপত্র ভাঙচুর এবং তিন লাখ টাকার মালামাল লুট করা হয়। এছাড়া শিক্ষার্থীর বাবা সোহেল রানাকে হত্যার উদ্দেশ্যে মারধর ও ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগও আনা হয়েছে এই মামলায়।


