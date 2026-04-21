মঙ্গলবার, ২১ এপ্রিল ২০২৬, ১০:৫৫ অপরাহ্ন
গোপালগঞ্জে ৩ অবৈধ ইট ভাটা বন্ধ করল পরিবেশ অধিদফতর

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি : / ২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ২১ এপ্রিল, ২০২৬

গোপালগঞ্জে তিন ইট ভাটাকে নয় লাখ টাকা জরিমানা করে কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে পরিবেশ অধিদফতর।

মঙ্গলবার দিনব্যাপী পরিবেশ অধিদফতরের গোপালগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে সদর উপজেলার অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়।

পরিবেশ অধিদফতরের মনিটরিং অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট উইংয়ের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাজ্জাদ জাহিদ রাতুল মোবাইল কোর্টে বিচারিক দায়িত্ব পালন করেন।

এতে প্রসিকিউটরের দায়িত্ব পালন করেন পরিবেশ অধিদফতরের গোপালগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শক মনিরুজ্জামান শেখ। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদফতরের গোপালগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মাহফুজুর রহমানসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। এ অভিযানে গোপালগঞ্জ জেলা পুলিশ, আনসার বাহিনী ও ফায়ারসার্ভিস সহযোগিতা প্রদান করে।

সহকারী পরিচালক মাহফুজুর রহমান জানান, গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯) এর বিভিন্ন ধারা লঙ্ঘনের অপরাধে তিনটি ইটভাটার বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। এ সময় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। পাশাপাশি স্কেভেটর/পেলোডারের সাহায্যে ইটভাটার কিলন ভেঙে কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে নয় লাখ  টাকা জরিমানা ধার্য করে আদায় করা হয়।


