মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযান: বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ২৩ জন গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা: / ১৭ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ২১ এপ্রিল, ২০২৬


রাজধানীর মোহাম্মদপুরের অপরাধ প্রবণ বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশ। অভিযানকালে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ২৩ জন গ্রেফতার।

এদের মধ্যে মাদক মামলায় ৭,না: শিশু মামলায় ১,চাঁদাবাজি মামলায় ১,প্রতারণা মামলায় ২,পরোয়ানা ভুক্ত ১,অন্যান্য মামলায় ১১।

তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে মোহাম্মদপুর নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলো,ফজলে রাব্বি (২১),ইব্রাহিম (২২),শাকিল (২০),আলমগীর (৩৮),মহসিন (২৯),ইয়াসিন (২০),রমজান (১৯),খাইরুল (২৪),মনিরুল আলম নিজু (২৫),সাব্বির হোসেন (১৯), মাসুম (২২),রুবেল (২৯),সঞ্জয় চন্দ্র দাস (৩১),ইমন (২৩),কাজল (৩০),সাগর (২৫), আনোয়ার হোসেন রাজু (২৯),মাইনুদ্দিন (২৮), জামিল হোসেন (২৮),
সাব্বির ওরফে কাইচ্চা সাব্বির (৩৮),সাবিনা (৪৫),সীমা (৪৫) ও নাজমা আক্তার শিল্পী (২০)।

গ্রেফতারকালে ৪৮ পাতা এবং ১ পোটলা হেরোইন,১২ কেজি গাঁজা,১ টি স্মার্ট মোবাইল ফোন এবং ২ টি বাটন ফোন উদ্ধার করা হয়।

ডিসি মো.ইবনে মিজান বলেন,সোমবার (২০ এপ্রিল ) দিনব্যাপী সাড়াশি অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে ২৩ জনকে গ্রেফতার করেছে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।


