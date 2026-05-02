মিটফোর্ডে চুরি রোধে আনসারের কঠোর নজরদারি, আবারও চোর আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা: / ৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ২ মে, ২০২৬



রাজধানীর মিটফোর্ড হাসপাতাল-এ আবারও মোবাইল ফোন চোর আটক করেছে আনসার সদস্যরা। শনিবার (২ মে ) সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটের দিকে হাসপাতালের ১ নম্বর ভবনের পার্কিং এলাকায় টহল ডিউটির সময় এপিসি সাইফুল ইসলাম ও আনসার সদস্য আসাদুল ইসলাম এ অভিযান পরিচালনা করেন।

আজ রাতে আনসার সদর দফতরের উপপরিচালক ও গণসংযোগ কর্মকর্তা মো. আশিকউজ্জামান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, মোবাইল ফোন চুরি করে পালানোর সময় মো. জয় (৩২) নামে এক ব্যক্তিকে হাতেনাতে আটক করা হয়। পরে তার দেহ তল্লাশি করে চুরি হওয়া একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। যাচাই-বাছাই শেষে ফোনটি প্রকৃত মালিকের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

আটক ব্যক্তিকে পরবর্তীতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নির্দেশে হাসপাতালের পুলিশ বক্সে সোপর্দ করা হয়।

এর আগের দিনও একই হাসপাতালে আনসার সদস্যরা আরেক চোরকে আটক করে চুরি হওয়া মালামাল উদ্ধার করে মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেন। ফলে হাসপাতালের নিরাপত্তা জোরদার হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।
হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রোগী ও স্বজনদের মধ্যে এ ঘটনায় স্বস্তি ফিরেছে।

মোবাইল ফোন চিকিৎসা সেবায় জরুরি যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হওয়ায় চুরি প্রতিরোধে আনসারের তৎপরতাকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন তারা।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আনসার সদস্যদের এমন কার্যকর ভূমিকার প্রশংসা করেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সারাদেশের সরকারি হাসপাতালগুলোতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সদস্যদের এ ধরনের তৎপরতা অব্যাহত থাকবে।


