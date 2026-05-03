মাদক ও অপরাধ দমনে পুলিশ-ব্যবসায়ী যৌথ উদ্যোগের ওপর গুরুত্বারোপ

কিশোরগঞ্জে চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমিতির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ রবিবার (০৩ মে) জেলা পুলিশ কিশোরগঞ্জের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কিশোরগঞ্জ জেলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। সভায় পুলিশ সুপার বাজারে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা, মাদক নিয়ন্ত্রণ, ছিনতাই, চুরি ও ডাকাতি প্রতিরোধ, যানজট নিরসন এবং কিশোর গ্যাং প্রতিরোধসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন।
তিনি ব্যবসায়ী সমাজ ও পুলিশ প্রশাসনের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সভায় ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ তাদের বিভিন্ন সমস্যা, মতামত ও প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন। পুলিশ সুপার মনোযোগ সহকারে তাদের বক্তব্য শোনেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. শরিফুল হক, সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ আবুল কালাম ভূঁইয়া, কিশোরগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি এ কে এম মুজিবুর রহমানসহ ব্যবসায়ী সমিতির নেতৃবৃন্দ।
