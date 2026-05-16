পল্লবীতে মাদক-সন্ত্রাস প্রতিরোধে কমিউনিটি পুলিশিং জোরদারের আহ্বান প্রতিমন্ত্রী আমিনুলের

“কমিউনিটি পুলিশিং, সবাই মিলে গড়ি নিরাপদ সমাজ” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, চাঁদাবাজি ও কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে রাজধানীর পল্লবী থানায় ‘ওপেন হাউজ ডে’ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার (১৬ মে) সকাল ১০টায় পল্লবী থানা এলাকার একটি কমিউনিটি সেন্টারে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) ভারপ্রাপ্ত কমিশনার এস. এন. মো. নজরুল ইসলাম।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মিরপুর বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো. মোস্তাক সরকার।
অনুষ্ঠানের শুরুতে মিরপুর বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো. মোস্তাক সরকার স্বাগত বক্তব্য দেন। পরে সাধারণ জনগণের জন্য উন্মুক্ত আলোচনা পর্ব অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের বিভিন্ন সমস্যা, অভিযোগ ও পরামর্শ তুলে ধরেন।
এ সময় ডিএমপির ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কমিশনার এস. এন. মো. নজরুল ইসলাম উপস্থিত জনসাধারণের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ-জনতার পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরেন।
তিনি একটি সুন্দর সমাজ গঠনে পারিবারিক শিক্ষা, তরুণদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্যে প্রধান অতিথি যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক বলেন, মাদক, সন্ত্রাস ও কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। নিরাপদ সমাজ গঠনে পুলিশ ও জনগণকে একযোগে কাজ করার কোনো বিকল্প নেই।
তিনি আরও বলেন, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, তরুণ প্রজন্মকে সঠিক পথে পরিচালনা এবং স্থানীয় পর্যায়ে কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে হবে।
এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (প্রশাসন), অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (পল্লবী জোন), সহকারী পুলিশ কমিশনার (পল্লবী জোন) মো. জাহিদ হোসেন, অফিসার ইনচার্জ পল্লবী থানা এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ জনগণ।
