শনিবার, ১৬ মে ২০২৬, ০৭:৫১ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
সিরাজগঞ্জে ফ্যামিলি কার্ড পেয়ে খুশি ৬৫৪ জন নারী সিরাজগঞ্জে ডাকাতি করা গরুর মাংস যায় রাজধানীর সুপার শপে, গ্রেপ্তার ৩ সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে বড় পরিকল্পনা বিএনপির : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ঘিরে লিফলেট বিতরণের প্রস্তুতি, যুবক গ্রেফতার গুলশান ট্রাফিক বিভাগের মানবিক উদ্যোগে, বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা পেলেন পরিবহন শ্রমিকরা পল্লবীতে মাদক-সন্ত্রাস প্রতিরোধে কমিউনিটি পুলিশিং জোরদারের আহ্বান প্রতিমন্ত্রী আমিনুলের পাবনা ও সিরাজগঞ্জের তরুণ ডেইরি উদ্যোক্তাদের নিয়ে ব্র্যাক ডেইরির প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিবহন শ্রমিকদের পাশে উত্তরা ট্রাফিক বিভাগ, ফ্রিতে স্বাস্থ্যসেবা পেলেন অর্ধশত চালক-হেলপার উল্লাপাড়ায় ইলেকট্রিশিয়ানদের সাথে পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে এমইপি কোম্পানির মতবিনিময় সভা তারেক রহমানের নেতৃত্বে সকল জাতিগোষ্ঠিকে নিয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলা হবে- বিদ্যুৎমন্ত্রী টুকু
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ ঢাকা, সর্বশেষ

পল্লবীতে মাদক-সন্ত্রাস প্রতিরোধে কমিউনিটি পুলিশিং জোরদারের আহ্বান প্রতিমন্ত্রী আমিনুলের

প্রতিবেদকের নাম / ১৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ১৬ মে, ২০২৬


“কমিউনিটি পুলিশিং, সবাই মিলে গড়ি নিরাপদ সমাজ” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, চাঁদাবাজি ও কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে রাজধানীর পল্লবী থানায় ‘ওপেন হাউজ ডে’ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (১৬ মে) সকাল ১০টায় পল্লবী থানা এলাকার একটি কমিউনিটি সেন্টারে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) ভারপ্রাপ্ত কমিশনার এস. এন. মো. নজরুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মিরপুর বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো. মোস্তাক সরকার।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মিরপুর বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো. মোস্তাক সরকার স্বাগত বক্তব্য দেন। পরে সাধারণ জনগণের জন্য উন্মুক্ত আলোচনা পর্ব অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের বিভিন্ন সমস্যা, অভিযোগ ও পরামর্শ তুলে ধরেন।

এ সময় ডিএমপির ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কমিশনার এস. এন. মো. নজরুল ইসলাম উপস্থিত জনসাধারণের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ-জনতার পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

তিনি একটি সুন্দর সমাজ গঠনে পারিবারিক শিক্ষা, তরুণদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্যে প্রধান অতিথি যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক বলেন, মাদক, সন্ত্রাস ও কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। নিরাপদ সমাজ গঠনে পুলিশ ও জনগণকে একযোগে কাজ করার কোনো বিকল্প নেই।

তিনি আরও বলেন, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, তরুণ প্রজন্মকে সঠিক পথে পরিচালনা এবং স্থানীয় পর্যায়ে কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে হবে।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (প্রশাসন), অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (পল্লবী জোন), সহকারী পুলিশ কমিশনার (পল্লবী জোন) মো. জাহিদ হোসেন, অফিসার ইনচার্জ পল্লবী থানা এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ জনগণ।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

সিরাজগঞ্জে ফ্যামিলি কার্ড পেয়ে খুশি ৬৫৪ জন নারী

সিরাজগঞ্জে ডাকাতি করা গরুর মাংস যায় রাজধানীর সুপার শপে, গ্রেপ্তার ৩

সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে বড় পরিকল্পনা বিএনপির : প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ঘিরে লিফলেট বিতরণের প্রস্তুতি, যুবক গ্রেফতার

গুলশান ট্রাফিক বিভাগের মানবিক উদ্যোগে, বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা পেলেন পরিবহন শ্রমিকরা

পাবনা ও সিরাজগঞ্জের তরুণ ডেইরি উদ্যোক্তাদের নিয়ে ব্র্যাক ডেইরির প্রশিক্ষণ কর্মশালা

সিরাজগঞ্জে ফ্যামিলি কার্ড পেয়ে খুশি ৬৫৪ জন নারী

সিরাজগঞ্জে ডাকাতি করা গরুর মাংস যায় রাজধানীর সুপার শপে, গ্রেপ্তার ৩

সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে বড় পরিকল্পনা বিএনপির : প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ঘিরে লিফলেট বিতরণের প্রস্তুতি, যুবক গ্রেফতার

গুলশান ট্রাফিক বিভাগের মানবিক উদ্যোগে, বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা পেলেন পরিবহন শ্রমিকরা

পল্লবীতে মাদক-সন্ত্রাস প্রতিরোধে কমিউনিটি পুলিশিং জোরদারের আহ্বান প্রতিমন্ত্রী আমিনুলের

পাবনা ও সিরাজগঞ্জের তরুণ ডেইরি উদ্যোক্তাদের নিয়ে ব্র্যাক ডেইরির প্রশিক্ষণ কর্মশালা

পরিবহন শ্রমিকদের পাশে উত্তরা ট্রাফিক বিভাগ, ফ্রিতে স্বাস্থ্যসেবা পেলেন অর্ধশত চালক-হেলপার

উল্লাপাড়ায় ইলেকট্রিশিয়ানদের সাথে পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে এমইপি কোম্পানির মতবিনিময় সভা

তারেক রহমানের নেতৃত্বে সকল জাতিগোষ্ঠিকে নিয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলা হবে- বিদ্যুৎমন্ত্রী টুকু

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech