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জয়পুরহাটে নিষিদ্ধ ঘোষিত আ-লীগের ১৪ নেতাকর্মী কারাগারে

এম.এ.জলিল রানা.জয়পুরহাট: / ৭ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ৪ জুন, ২০২৬

জয়পুরহাটে নিষিদ্ধ ঘোষিত আ-লীগের ১৪ নেতাকর্মী কারাগারে। জেলায় জুলাই গণঅভ্যুত্থানে হত্যাকাণ্ডের মামলা সহ একাধিক মামলার আসামি নিষিদ্ধ ঘোষিত আ-লীগের ১৪ নেতাকর্মীকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।

বুধবার (৩ জুন-২০২৬) জয়পুরহাট আমলি আদালতে আসামিরা আত্মসমর্পণ করে জামিন চাইলে অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মিলন চন্দ্র পাল তা নামঞ্জুর করেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মুনিরুল শহিদ, সদর উপজেলা আ-লীগের সাবেক সভাপতি গোলাম মোস্তফা ও পৌর আ-লীগের সভাপতি এস কে আব্দুল হক সহ ১৪ নেতাকর্মী দীর্ঘদিন আত্মগোপনে ছিলেন। বুধবার দিন তারা আদালতে হাজির হয়ে জামিন প্রার্থনা করলে বিচারক তা নাকচ করে কড়া পুলিশি পাহারায় জেলা কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

জয়পুরহাট আদালতের পিপি এ্যাড: শাহানুর রহমান শাহীন জানান, আসামিদের বিরুদ্ধে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে হত্যাকাণ্ড সহ গুরুতর সব মামলা রয়েছে। অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করেই আদালত তাদের জামিন নামঞ্জুর করেছেন।


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